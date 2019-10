Política de conveniencias

Sánchez se ha revestido de supuesta dignidad institucional para decir que no habría podido dormir presidiendo un gobierno en el que estuvieran ministros de Unidas Podemos. Parece que a Pedro Sánchez se le ha olvidado que si llegó un día a la Moncloa fue gracias a una moción de censura que salió adelante por el apoyo fundamental de Podemos, formación política con la que gobierna en no pocos ayuntamientos y comunidades autónomas en España, y con la que ha manifestado en otros tiempos compartir buena parte de su ideario. Todos estos discursos no son otra cosa que política de conveniencia. Decir lo que conviene en cada momento.