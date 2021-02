Para evitar la copia descarada del título, cambio y pongo Recuerdo donde el autor del libro que tengo delante, Rafael Gómez Pérez, pone Memorias de muchas patrias. Más cosas me gustaría entresacar de ese texto, pero voy a la cosecha propia. Suelo añadir hablando de viajes, y aclarando no querer aparecer como petulante, que por los motivos que sean he estado en todas las capitales de provincia españolas —en algún caso solo la he pisado al menos, aclaro— incluidas las insulares. Si algún puntilloso me pregunta si también estuve en Ceuta y Melilla, he de responder que no, pero rematando que no son capitales de provincias —pertenecen la provincia de Málaga—, sino plazas de soberanía española en el norte de África. Por los motivos que sean dije, familiares, profesionales, turísticos, por amistad…por ejemplo, residiendo una temporada en Rafelbuñol (Valencia), fui a Castellón de la Plana a la primera misa de un amigo, única ocasión de mi visita a esa ciudad, aunque posteriormente estuve en su aeropuerto y por Peñíscola. El autor del libro citado pone como subtítulo al Memorias de muchas patrias, cosas de Galicia, Asturias, Cantabria, y sigue así con restantes autonomías, reflejando su recorrido por España, patria que, para mí, engloba a todas.