Una gloria incierta es uno de los muchos títulos que ha escrito el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, en 1998, por su trabajo en el campo de la Matemática Económica y ha recibido el Bharat Ratna, uno de los máximos galardones de la India, en 1999. Con Jean Dréze (Bélgica, 1959), siendo este profesor visitante en Allahabad University, quien ha vivido en la India desde 1979 y ha obtenido la nacionalidad en 2002. Bajo el subtítulo de India y sus contradicciones, Dréze ha trabajado en campos como la educación básica en la India, un verdadero complemento a los estudios realizados por Sen; siendo coautor con el propio Sen de Hunger and Public Action: Development and participation. Amartya Sen publicó en 2010 un libro que también daría mucho que hablar, La idea de la Justicia, en donde Sen parece preguntarse: “¿Dónde está la Justicia en una sociedad como la actual?”.

Amartya Sen ha sido profesor de Economía en las universidades de Calcuta, Delhi, Oxford y Harvard y entre 1994 y 2004 fue doctor del Trinity College en Cambridge y nunca ha dejado de estar de actualidad. Fruto de ello han sido los numerosos trabajos a lo largo de una carrera tanto personal como pública... Nacido en Santiniketan en 1933, lugar en donde se inició toda la obra de un Premio Nobel como fue Rabindranth Tagore (1861-1941), donde años más tarde se crearía una escuela al aire libre con el nombre de Universidad “Visva Bharati”. La obra de Sen “ha contribuido poderosamente al debate sobre un tema de ferviente actualidad tanto en la España como en la Europa de Hoy”, donde plantea “soluciones no bien recibidas por unos y por otros trasladables a otros países”.

Destacan entre sus títulos distintas obras y artículos, como Elección colectiva y bienestar social sobre la desigualdad económica. Según sus palabras “Tamil Nadu fue el primer estado en introducir el almuerzo diario y gratuito en todas las escuelas primarias. Una iniciativa tachada en su momento como populista convirtiéndose después en todo un modelo”. El nombre de Amartya Sen se suma a una serie de Sabios Humanistas que han explicado cómo fue esa historia de la partición en el año 1947 entre la India y Pakistán, dando así pie a conocer en sus distintos artículos cómo fue ese antes y ese después que causó miles de muertos por ambos lados. Pero en sus trabajos no se ha quedado ahí. Nos habla de ese nuevo resurgir y de esos movimientos actuales con un presidente de nombre Narendra Modi (1950) a la cabeza, formando parte de autores como es el caso de Ashis Nandy (1937) y su Enemigo íntimo. Pérdida y recuperación del yo bajo el colonialismo, donde su autor “estudia el caso de la India a través de figuras como Mahatma Gandhi, Rudyard Kipling o George Orwell” o escritores como Pankaj Mishra, quien en su De las ruinas de los imperios. La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de Asia denuncia unos hechos que han ocurrido. “¿Cómo fue posible esa larga metamorfosis de la Asia moderna? o ¿quiénes fueron los principales pensadores y actores?”. Pero Mishra parece estar escuchando a Sen al preguntarse: “Durante el siglo XIX, ¿qué pensaban aquellos que consideraban a las sociedades como estados enfermos y moribundos?”.

Amartya Sen se lo pregunta en la economía con datos en la mano y otros como los aludidos lo hacen a través de la Psicología o Sociología, como es el caso de Nandy, habiendo nacido en el seno de una familia bengalí de religión cristiana siendo todas obras complementarias.

Si algo ha dejado huella en la obra de Sen ha sido Santiniketan. “Ofrece en sus obras una colección de ensayos que pueden leerse como lo mejor de sus reflexiones sobre la sociedad, la economía, la cultura o la política y el pensamiento intelectual de la India” en su obra India en construcción. Economía, Sociedad y Cultura. En uno de sus capítulos nos recuerda “¿Qué puede cambiar Tagore? Indica que si Rabindranath Tagore hubiese nacido en Occidente ahora sería tan admirado como Shakespeare o Goethe”. En 1981 publicó uno de sus trabajos más conocidos An Essay on Entlements and Deprivation. Según sus palabras:“Durante mis años en el colegio me dediqué a estudiar con profundidad por un lado el sánscrito y por otro el razonamiento matemático y analítico”. A lo que añade: “Mi abuelo el Pandit Kshiti Mohan Sen (un gran erudito en sánscrito) me presionó constantemente en casa para profundizar en el idioma”. Para el profesor emérito de Historia Económica en la Universidad de las Islas Baleares Gonzalo López Nadal, quien a los quince años comenzó su peregrinar por la India, hablar de Sen es hacerlo de alguien “que sabe muy de qué está hablando”.

En su momento, Nadal tuvo la oportunidad de hablar con Amartya Sen en Calcuta, incluso llegaron a preparar un viaje a España para unas jornadas, pero al final ese encuentro entre Sabios no se pudo realizar. Quizás ahora al haberle otorgado a Amartya Sen el Premio Princesa de Asturias es el momento adecuado para ese encuentro.