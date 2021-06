Una de las grandes ventajas de vender cerveza, es que siempre estamos presentes en los mejores momentos de nuestros consumidores, con los amigos, con la familia… Y en sus experiencias más inolvidables. Somos aliados inseparables de la música, los festivales, los espectáculos, el arte, la creatividad. Y nos sentimos inmensamente afortunados por ello a pesar de que, en 2020, la pandemia se cebó con nuestros principales puntos de encuentro: la hostelería y los espacios de cultura y ocio. Pero, al fin, nos encontramos ante un escenario que comienza a normalizarse, esta vez, parece de verdad.

Volvemos a ver carteles de conciertos y festivales, de obras de teatro, de charlas, de exposiciones y de museos abiertos. Volvemos a experimentar la cultura en nuestras carnes y eso era algo de lo que todos teníamos sed. Pero, por más que estemos ávidos de volver a bailar entre cientos de personas con una cerveza en la mano, hay cambios que han venido para quedarse y la digitalización de la cultura, es uno de ellos.

Antes de esta crisis, la cultura ya había dado pasos importantes. Muchos eventos podían seguirse ya en streaming o a través de lives de Instagram, Facebook o Linkedin. Y esa semilla brotó con toda su fuerza durante el primer confinamiento, cuando creadores de todas partes hicieron una labor nunca suficientemente reconocida: ayudarnos a contrarrestar la tristeza. La pandemia aceleró el proceso de digitalización de casi todos los sectores, también del cultural, pero por delante hay todavía mucho trabajo que hacer. Por un lado, los espectáculos culturales deben encontrar una fórmula eficaz de monetización. Además, en España contamos con buenas infraestructuras de conexión, pero el marketing debe esforzarse por atraer a un perfil de público al que todavía le cuesta apuntarse a un evento online. Y esto es solo el principio. Porque todo parece indicar que dentro de no mucho podremos estar, sin estar, en un concierto o en un museo, a través de realidad virtual.

La idea no solo no está lejos, sino que ya está siendo probada por plataformas como Facebook. Y lo que está claro es que, para poder adaptarse a los cambios que vienen, hay que experimentar. La digitalización es una cultura valiente, del error, un océano que todos navegamos por primera vez. Nadie que haya innovado lo ha hecho sin equivocarse antes unas cuantas veces, si alguien dice lo contrario, es porque ha copiado. Y desde luego, la cultura no puede permitirse copiar, ni tampoco quedarse atrás en su digitalización.

Por eso, en nuestro museo MEGA, (inaugurado solo unos meses antes de la irrupción del COVID-19), hemos intentado ver esta pandemia como una oportunidad. MEGA es un espacio concebido para experimentar, tocar, interactuar, para sentir la cerveza en todas sus dimensiones, para hacer, en definitiva, todo lo que el virus no nos ha dejado hacer, con el valor añadido de estar en medio de la actividad diaria de nuestra fábrica de Estrella Galicia. Resistir no ha sido fácil. Pero hemos preferido centrarnos en lo que sí podíamos hacer. Para poder abrir cuando era posible, adaptamos el modelo de visita para ser más seguros sin perder nada de la experiencia sensorial de nuestra cultura cervecera. Así a todo, MEGA permaneció 196 días cerrado, aunque solo físicamente. En este período desplegamos una gran oferta digital y generamos un modelo híbrido de contacto con el visitante, lo que nos permitió llegar a miles de personas y ser candidatos a Mejor Museo Europeo 2021.

Este fin de semana MEGA cumple 2 años y, por fin, podemos celebrarlo como más nos gusta: llenándolo de gente. Este 19.06 abrimos las puertas al público lanzando nuevas experiencias, como visitas guiadas con maridajes, con actividad de tiraje de cerveza y un taller especial 19.06. Hemos sorteado entradas para disfrutar de todas estas actividades gratuitamente y para asistir al concierto de Baiuca, esta noche de sábado a las 21.30.

Nos encanta que nos conozcáis, que nos sintáis, que nos viváis con la misma intensidad con la que nosotros vivimos la pasión por lo que hacemos. Seguiremos trabajando para innovar y sacar el máximo partido a la tecnología, pero este fin de semana, dejamos las pantallas de lado por un rato, para poder sentirnos cerca de nuevo.

*CEO Corporación Hijos de Rivera