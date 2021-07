Acercarse a la obra Un pueblo abandonado, del profesor Alberto Maestre Fuentes, es llegar a realizar un viaje en el tiempo a través de la Historia. En cada página pone los distintos datos que ha recogido gracias a una intensa investigación que en ocasiones no ha sido fácil, como él mismo ha podido señalar. Fechas de cuando se iniciaron los principales partidos nacionalistas saharauis así como el papel que en su momento desempeñó el monarca Hassan II de Marruecos o el fallecimiento del Almirante Carrero Blanco. Y ¿saben ustedes que hubo una reunión en el aeropuerto de Madrid entre el General Francisco Franco y el propio Rey Hassan II?. Y al leer en sus páginas los diversos intentos que ha habido por parte de personalidades españolas para apoyar a los saharauis... Aún hay más... La creación de Radio Sahara por parte de Pablo Dalmases, autor de varios trabajos en torno a este tema y una persona que pudo vivir de primera mano esa parte de la Historia, y un periódico en castellano y en árabe, así como numerosos artículos que el propio Dalmases, junto a un bien número de compañeros, han escrito para no olvidar este tema que surge de vez en cuando como el Ave Fénix. A los diversos encuentros se suma ahora el trabajo que vemos realizado por el profesor Fuentes, donde no observamos al leerlo un corta y pega. Un trabajo que muchas personas o docentes deberían dar a conocer a sus alumnos. Estamos ante un trabajo que debería estar en todas las Universidades y en todos los colegios en un lado y en otro. En ocasiones, a los alumnos se les pregunta ¿qué es eso y qué ha pasado con el tema del Sahara? Muchos no saben qué contestar. Tenemos dos líneas de investigación no siempre bien aclaradas o entendidas. A veces solo se mira la cultura de un pueblo y nos olvidamos o se olvidan de la política del mismo. O incluso cuando llegan los niños saharauis en verano a Galicia un trabajo como este es necesario. Hablamos de un trabajo o tratado que describe las características del pueblo saharaui precolonial, la llegada de los españoles al Sáhara Occidental, sus avatares y su consolidación en dicho territorio. Y quizás lo más importante narra la evolución de la política española en relación al Sáhara, sus relaciones con la población autóctona, las contradicciones, la represión y la lucha armada de liberación y finalmente, el abandono y cesión a Marruecos y Mauritania al margen de las Naciones Unidas. En una de sus múltiples presentaciones realizadas en la Universidad de Santiago de Compostela, una persona se acercó al autor para contar al mismo como vivió esa experiencia a través de un familiar que le tocó vivir ese momento que muchos intentar tapar. De esta forma quizás algunas personas que gustan de utilizar grandes titulares en los distintos medios de comunicación lo hagan con la sinceridad y con la honestidad que este asunto requiere y se sumen a una palabra que en ocasiones no se utiliza habitualmente, la Verdad.