En su nueva obra, Mente diáfana. Historia del pensamiento indio, el filósofo y astrofísico Juan Arnau, mirando a estrellas y palabras, ha realizado lo que llevaba ya un tiempo profundizando desde que escribió su primera obra en la editorial Siruela. Han sido muchos los que han escrito grandes tesis doctorales e incluso verdaderas obras, pero aún así las palabras enredan de tal forma que no sabemos en ocasiones qué significa el Conocimiento unido a la Sabiduría.

Arnau comenzó a ser conocido gracias a otros trabajos para más tarde llegar a escribir toda una obra completa en sucesivas publicaciones. Tan solo le falta la poesía... Habla de pensadores occidentales y al mismo tiempo, siendo filósofo, escribió en Atalanta su Manual de Filosofia Portátil, realizando también la traducción de una Bhagavad Gita con un excelente prólogo del profesor Óscar Pujol Riembau y junto a otros compañeros publicó sus Upanisad. Correspondencias Ocultas. Un trabajo lento pero seguro junto con sus distintas colaboraciones en distintos medios de comunicación.

Una fuerza de la Naturaleza

La que ha servido a nuestro autor para sacar múltiples libros en los últimos años y al mismo tiempo, siendo profesor, haber tenido ese momento tan necesario para dirigir en la editorial Pretextos una colección dentro del campo de la indología.

Recuperar

En su obra Rendir el sentido. Filosofía y traducción, se pregunta: “¿Se encuentra el sentido ligado a la lengua o es precisamente la necesidad que todas las lenguas comparten?”. En colaboración con el filósofo Agustín Andreu, en el Elogio del asombro. Conversaciones con Agustín Andreu, intentan de alguna forma “llevar la filosofía del ágora al mercado, del claustro a la vida cotidiana donde era, según Wittgenstein, la tarea más urgente del pensamiento” e incluso añadir las tres obras en torno a las figuras de Spinoza, Leibniz o Berley.

En unas fechas muy importantes

Acaba de salir su Mente diáfana. Historia del pensamiento indio, donde utiliza una serie de nombres tanto históricos como legendarios que, como él mismo expone, ya han sido tratados en todas sus obras anteriores. Un ensayo de arduo trabajo donde ofrece ese otro pensamiento. Aunque es malo generalizar estamos ante una Mente Diáfana que podría ser sin duda la del propio autor a lo largo de sus años de estudios desde que comenzó en Estados Unidos su andadura compaginándolo con sus años de sánscrito en México.

Asomémonos

No a la Historia del pensamiento indio escrita por nuestro autor, sino a esas páginas en donde él mismo parece hacer un homenaje a todos esos autores que ya no están y han servido tanto a Juan Arnau como a otros para escribir no solo esta obra sino otras que forman todo un corpus de Sabiduría y Conocimiento que nuestro autor ha sabido saborear. En compañía del Budismo esencial o de La leyenda de Budha, así como de esa Medicina India. Según las fuentes del ayuverda. Mirando por un momento su apreciación en pocas páginas de lo que pudo ser ese trabajo en torno a la Antropología del Budismo.

Todas sus obras

Tienen un papel muy importante en ese nuevo avance al que seguro que seguirán otros, en donde La Fuga de Dios en distintos momentos nos hace volver no solo a sus obras sino a esos pioneros como el caso de A. Coomaraswamy, que con su Tiempo y Eternidad, supieron como el propio Arnau descubrir para el público occidental toda una cultura lejana en el tiempo que todos llevamos, sin saberlo, dentro.