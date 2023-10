Y las ocho amigas se irán de viaje

Hace nueve años, ocho amigas de un club de baloncesto de Vilafranca del Penedès (Barcelona), en el que jugaban desde que tenían doce años, decidieron mantener vivo un propósito.

Todos los meses, durante diez años más, pondrían veinte euros en una cuenta corriente a nombre de tres de ellas. Ninguna ha fallado. En el grupo hay una periodista, una ingeniera química, una ingeniera informática, una socióloga, una enfermera, una arquitecta, una diseñadora gráfica y una comunicadora audiovisual.

El dinero recaudado debe servir para realizar un gran viaje cuando todas hayan cumplido los cuarenta. Estuvieran o no casadas, tuvieran o no hijos. El objetivo se va acercando. La fecha prevista para realizar el desafío es la Semana Santa de 2025, que caerá a mediados de abril. Quieren ser extremadamente previsoras. Para entonces habrán recaudado 19.200 euros, que tocan a 2.400 para cada una de ellas. Son conscientes de que la inflación —un 20,2% acumulado en estos diez años de pandemias y guerra de Ucrania— se está comiendo parte del ahorro. Pero vaya lío hubiera sido ir acumulando el dinero en un fondo de inversión o haber ido comprando acciones en Bolsa. Según como, a lo mejor hubieran perdido. No todo el mundo acertó a comprar acciones de Apple, Nvidia, Inditex o Iberdrola cuando tocaba.

Lo, aparentemente, difícil viene ahora: ¿dónde ir? Cada una de ellas propone tres destinos y todas tienen el derecho a vetar uno de los destinos elegidos por el resto. Tras el veto, se votará a mano alzada tras un debate que se prevé intenso. La decisión final será aceptada por todas e innegociable. Esto no quita que ya, en estos momentos, empiecen conversaciones discretas y se haga lobi en favor de uno u otro lugar. Los países favoritos, hasta donde sé, son Japón, Argentina —me permití la deferencia de recomendar a una de ellas las provincias de Salta y Jujuy o viajar a Tierra del Fuego y Calafate— y Cuba. En algún caso, son muy conscientes, será necesario agregar dinero. Les queda año y medio para poder aumentar la bolsa de ahorro.

Estas amigas han aprendido a planificar a largo plazo y a tener un objetivo común. Sobreponen el entusiasmo y la amistad por encima de factores personales y profesionales. Más la fortuna o azar, que también ayuda. El éxito de un proyecto depende de la confianza, de la voluntad, del respeto común, del trabajo en equipo y de pequeños detalles. Poco diferencia a estos grupos, capaces de marcarse retos como el de estas ocho mujeres, de las empresas (y empresarios) que tienen clara cuál es su misión y visión para crecer, crear empleo y ganar dinero, para ayudar a mejorar la sociedad.

En todos los casos, no falta el análisis y la intuición. Hay que conocer el panorama y el contexto para poder ir sobre seguro, rectificar si es necesario y asumir el nivel de riesgo adecuado. Por ejemplo, ¿cómo estará Argentina, siempre al borde del alambre, en abril de 2025? ¿Y el mundo? Donald Trump podría presidir de nuevo Estados Unidos. Mejor no llamar al mal tiempo. Buen y feliz viaje