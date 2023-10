Analogía del terror

El 7 de octubre de 2023 quedará grabado como fecha trágica en la historia judía. Muchos israelíes se acordarán de la guerra de Yom Kipur, cuando cincuenta años antes, coincidiendo con el día más sagrado de su calendario, el país paralizado, las calles vacías y los fieles rezando en las sinagogas, Egipto y Siria invadieron Sinaí y los Altos del Golán. Confiados, aún vivían de la euforia por el éxito obtenido seis años antes en la Guerra de los Seis Días. La celebración de Yom Kipur coincidía, además, con el Ramadán de los musulmanes y nadie esperaba de los árabes un ataque que los imanes autorizaron por considerar la operación militar parte de la guerra santa.

Como ahora, los servicios de inteligencia tampoco detectaron a tiempo la amenaza, y si lo hicieron no supieron anticiparse para contrarrestar la ofensiva, entonces de las tropas árabes, esta vez de la organización terrorista Hamás. En aquel momento igual que hoy crecía en Israel, por diferentes motivos, una desconfianza sobre el Gobierno, las protestas se multiplicaban y la situación fue aprovechada por el agresor. En octubre de 1973, el ejército israelí, antes de emprender el contraataque que lo llevó a una nueva victoria relámpago, aunque menos que la de 1967, sufrió enormes pérdidas en los primeros días y debido a la vulnerabilidad mostrada la guerra se recordó como un desastre.

Hamás seguramente se aprovechó también del simbolismo que encierra Yom Kipur para perpetrar su masacre civil, asesinando y secuestrando indiscriminadamente a mujeres, niños y ancianos. En ese caso no existe una analogía con lo sucedido el siglo pasado, salvo la que obliga a entender una vez más que Israel es un país rodeado de enemigos dispuestos a destruirlo que no tienen inconveniente en cometer excesos de la mayor violencia sabiendo que la reacción no siempre moderada del que actúa en defensa propia tendrá su eco desfavorable en cierta opinión pública occidental. Esta vez no habrá al parecer efecto relámpago, la guerra será larga y el horror mayor.