Es necesaria una revisión de la historia

En un momento como el actual, en el que vamos a una secularización cada vez más evidente donde las denominadas religiones orientales están dejándose ver ante los distintos interlocutores y en unas fechas que son precisamente para la reflexión, no solo les invitamos a leer textos cuando estamos cambiando aquello que encontramos a nuestro alrededor, sino que es un momento para la quietud. Ha sido el filósofo Nacho Bañeras quien ha realizado un estudio en torno a la No Dualidad expresada en la vida y la obra de Baruch Spinoza, al ser calificado en su momento como el marrano de la razón, unido quizás en el tiempo al pensador Satish Kumar que pronto visitará España para sumergirse, no en las aguas del Ganges ni para acompañar al Mahatma Gandhi como dicen que hizo en su momento sino para enseñarnos que con la palabra paz todo es posible. Con esa expresión tan de nuestros días y que echamos de menos: Un peregrino en la Tierra. Resaltando ese amor radical donde integra tanto la dimensión ecológica como espiritual y social.

Con los conflictos que actualmente están pasando y cuando un presidente del Gobierno dice estar de acuerdo con la creación de un verdadero Estado palestino nos asomamos a estas fuentes para saber si quizás ellas desde sus distintas ópticas pueden ofrecer una poca luz. Entre ellas mismas ha surgido la controversia. ¿Cómo se enseña a alguien cuando ni entre ellas hay una comunicación sincera? Hace ya algún tiempo fue presentado en la ciudad herculina el trabajo del profesor Fernando Bermejo Rubio La invención de Jesús de Nazaret, que estamos seguros de que tanto Nacho Bañeras como Satish Kumar o el propio Spinoza suscribirían. ¿Qué pensaría Jesús de Nazaret si nos estuviese mirando por un agujerito de cómo se encuentra el mundo actualmente? ¿Y dónde se encuentran Vladímir Putin y las personas que han fallecido en Ucrania? Él se preguntaría, ¿en qué nos hemos convertido? Es posible que esa respuesta la tenga el periodista Juan José Benítez, dado que su última obra nos ofrece una versión de lo que él ha llamado Las guerras de Yahvé. Son muchos los estudios que se han realizado en torno a estos conflictos originados por el hombre, por eso tenemos que resaltar otras voces que han luchado a favor de un entendimiento entre todos como han hecho los autores mencionados. Y es que, como diría el periodista catalán Alberto Oliveras, si se mezclan la religión y la política se monta la revolución. Eso mismo debió de pensar Sasha Abramsky, nacido en 1972, y al haber estudiado tanto política como filosofía se introdujo en la vida de su abuelo a través de sus múltiples libros recogidos a lo largo de los años e hizo de la curiosidad una virtud. Desde sus Palestinos olvidados. Historia de los palestinos de Israel del historiador y activista israelí IIan Pappé, hasta la obra de Mohamed Safa natural de Cisjordania y autor de numerosos estudios donde explica lo que significa muy brevemente: La revolución árabe con su Democracia, Nacionalismo y religión, en el que analiza todos los levantamientos populares que han convulsionado Oriente Próximo desde el año 2011 enlazándolo con el principal conflicto latente en la zona desde hace setenta años. “La ciencia y la religión no van de la mano, a menudo surgen encontronazos. La ciencia cuestionó los relatos religiosos. Freud en su célebre articulo Una dificultad del psicoanálisis habla de las tres heridas del narcisismo humano. Un inconsciente que se introduce como el motor de la actividad humana contra la creencia de que la conciencia era la verdad absoluta de los actos”. Pasando por las palabras del periodista Tomás Alcoverro cuando en una visita reciente a la ciudad herculina hablaba sobre las experiencias como corresponsal en zonas de conflicto marcando esa vivencia que tuvo en el año 1967 al cubrir todo aquello relacionado con los palestinos e israelíes o cuando el embajador Federico Palomera era testigo de los preparativos de una de las visitas de Yasir Arafat. Tras veinte años de quietud se produjo en 1987 un levantamiento popular contra la ocupación que se desencadenó en la franja de Gaza y que se extendió a Cisjordania. Fue una revuelta conocida como Intifada. Algo que el profesor George S. Wise de la Universidad Hebrea de Jerusalén describe en su trabajo: “Por politicidio entiendo un proceso que tiene como objetivo final la disolución de los palestinos en tanto que entidad social, política y económica legitima. Sin embargo, se trata de un proceso que no tiene por qué suponer necesariamente su limpieza étnica total o parcial del territorio conocido como tierra de Israel”. ¿Dónde se encuentra Ariel Sharon?, parece preguntarse. Estamos ante los mismos hechos, pero con distintos actores. ¿O es posible que responda a ello el sociólogo Ashis Nandy en su Enemigo Íntimo aclarando esa pérdida y recuperación del yo bajo el colonialismo? Quizás tengamos que recurrir a las palabras del profesor Joan Mascaró, ¿es necesaria una revisión de la Historia?