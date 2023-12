El lobo y sus ataques

Aparte del interés por defender los intereses de los ganaderos, me he dejado llevar por mi profesión periodística para ir guardando recortes de prensa sobre un tema penoso por los daños producidos en el rural gallego, me refiero al incremento de ataques de los lobos, si bien la protección a las especies animales es la contrapartida positiva —según los animalistas y ecologistas recalcitrantes— a este hecho. Todo eso puede cambiar porque, según informó este diario el reciente 22 de diciembre, en Bruselas se plantean rebajar la protección al lobo dado el incremento de ataques al ganado, confidencia que ha sido muy bien recibida por la Xunta gallega. Ha habido un incremento de noticias, que me preocupó desde 2021, con minutos publicados en este diario el 5 de mayo y el 20 de diciembre de dicho año, pero paso a referirme a las informaciones más reciente: el pasado 6 de noviembre supimos que no sólo las ovejas y cabras eran destrozados por los cánidos salvajes además de las vacas, sino que los caballos de los montes lucenses también eran atacados. El pasado 18 de diciembre este diario publicó que los ataques de los lobos se dispararon en un solo año un 23%. En el período 2010-2023 un total de 26.424 reses han sido dañadas, con notable incremento a partir del 2021, año en que se amplía la protección al lobo al norte del Duero. Es más que razonable rebajar aquí la protección al lobo.