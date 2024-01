A pesar de militar en Primera Federación, para muchos aficionados al fútbol de todas partes, el Deportivo es una referencia de primer nivel. Así, son numerosos los que, con motivo de una visita a la ciudad, se acercan al estadio de Riazor con la intención de conocer por dentro lo que fue el escenario de grandes acontecimientos deportivos, pero se topan con que esa posibilidad no existe. Ayer mismo se produjo una de esas situaciones. Un aficionado del Espanyol que se desplazó a A Coruña en avión para acudir al encuentro de su equipo en Ferrol se aproximó a Riazor para visitar el templo del deportivismo. No pudo hacerlo. Incluso preguntó en la Deportienda si alguien podría dejarle echar un simple vistazo, pero esa opción no es posible a día de hoy a la espera del anhelado museo. El hincha barcelonés, que no se cansó de cantar las glorias pasadas del Dépor, se quedó con las ganas de contemplar el interior.