Harry Potter se ‘tirotea’ a hechizos en la plaza de Pontevedra

Estos días de Carnaval nos han dejado el vídeo de Harry Potter y su oponente Voldemort disparándose hechizos luminosos en la calzada de la plaza de Pontevedra, obligando además a los coches muggles a interrumpir el paso para no atropellarlos. Las personas con poca imaginación dirán que eran dos vecinos disfrazados arrojándose bengalas, pero nosotros tenemos claro que es un episodio más de la inseguridad causada por los taumaturgos en nuestra ciudad, en la que en algunos barrios uno no puede ir al supermercado sin temer acabar transformado en sapo por maleficios cruzados. Añadamos a esto los enanos y gnomos que acumulan vivienda forzando a que suba el precio, a las banshees que recorren las zonas de ocio a berridos cada sábado. Y qué decir de los licántropos que orinan en las esquinas sin diluirlo con algo de agua y hozan en todas las playas: la plaga sobrenatural nos subsume, y las autoridades no hacen nada.