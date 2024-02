Autocríticas

La autocrítica es una variedad argumental muy poco utilizada en la política española. Y tras las elecciones gallegas, se ha visto la escasa capacidad de reconocer errores que muestran nuestros gobernantes o aspirantes a serlo.

En efecto, el PP ha conseguido su quinta mayoría absoluta en la comunidad autónoma, lo cual, en sí mismo, es un claro reflejo del fracaso más apabullante de toda la oposición en su conjunto. Y, sin embargo, no se advierte compunción ni arrepentimiento en los derrotados. Para el PSOE, que ha experimentado un bajón atronador, la cosa no pasa de ser un incidente, que podrá remediarse con relativa facilidad si se va con más cuidado la próxima vez. Para Sumar y Podemos, que han hecho directamente un ridículo estrepitoso a quedar fuera del Parlamento gallego, la derrota abultada no es más que un acicate para estrechar más los lazos con el pueblo llano.

Digamos, en fin, la verdad. La izquierda se está desangrando por una acumulación de errores que va pasando factura, tanto a los partidos de ese signo como a la ciudadanía que se siente representada por ellos. Y la única alegría que pueden manifestar los progresistas —y también, en este caso, los demócratas conservadores— es que Vox tampoco ha entrado en la cámara gallega. En todo lo demás, a la izquierda solo debería haber llanto y crujir de dientes.