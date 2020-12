El programa Lo de Évole despide el año hoy con Leo Messi. Jordi Évole entrevistará al futbolista del Barcelona esta noche, a partir de las 21.25 horas, en la que será la segunda que el deportista concede desde que anunció que finalmente seguiría en el equipo blaugrana esta temporada y dar su versión de lo ocurrido. Hasta ahora sólo había hablado de este tema en Goal.com.

Pese a que hoy podrá verse la entrevista al completo en La Sexta, RAC-1 ya avanzó hace unos días algunos detalles. “Estoy bien, lo pasé muy mal con el verano que pasé, por el final de temporada y por lo que pasó en verano, lo arrastré al comienzo, pero ahora me encuentro bien, con ganas, ilusionado”, sentencia el astro argentino en su conversación con Évole.

“Sé que el club pasa por un momento complicado, a nivel de equipo y de club, pero estoy con ganas”, añade el delantero azulgrana, que acaba contrato a final de temporada y que el 1 de enero es libre de negociar con quien quiera. El que gane las elecciones y se sitúe al frente de la junta directiva del Barcelona tendrá, a partir del 24 del próximo mes, que hablar con Messi para ver si tras la salida de Bartomeu es posible que continúe en el club de su vida, en el que ha celebrado 35 títulos y marcado 643 goles, igualando a Pelé como el máximo goleador de la historia de un club.

“De la entrevista con Messi, he extraído que ama mucho el Barça. Haga lo que haga no se lo podemos reprochar. El único jugador de este nivel que le iguala en años en un club es Pelé. Le di una camiseta para que la firmara y lo que dice de la camiseta me enamora; porque allí vi que cuando Messi se golpea el escudo, lo hace de verdad, porque lo siente, no hace postureo”, señaló Évole en RAC-1.

Preguntado al respecto, Ronald Koeman ha sido tajante. “Para mí, no hace falta que Leo haga una entrevista. Veo sus ganas cada día. Está con el equipo y con sus compañeros. A él le cuesta, como ganador que es, no ganar todos los partidos. Pero yo esas ganas las veo cada día”, reconoce el actual entrenador del Barcelona.

Más allá de hablar sobre la polémica intención del futbolista de abandonar el club, decisión que finalmente no adoptó y los motivos que le llevaron a hacerlo, Messi charlará con Évole sobre como es su relación con Koeman o con otros exentrenadores como Guardiola o cuales son sus proyecto más inmediatos en su carrera profesional.