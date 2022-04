Elegir el mejor ingrediente para mantener un peso equilibrado no siempre resulta sencillo y cuando se trata de alimentos similares siempre existen dudas de cuál podría ser el más indicado. Si conocemos un poquito mejor sus propiedades nutritivas y cómo y cuándo consumirlos no sólo gana nuestro paladar sino también nuestra salud. El arroz, de la familia de las gramíneas, es el cereal más extendido por el mundo. Existen muchos tipos de arroces: redondo, largo, basmati, bomba, integral, etc. En España el más utilizado es el arroz redondo.

Por el contrario, la pasta es el alimento que resulta de hacer una masa con harina y agua a la que se le puede añadir otros ingredientes como huevo, sal o salsas de verduras. Dependiendo del tipo de harina con la que se elabore y de si la harina es integral o blanca tendrá diferentes propiedades nutricionales. La pasta s una alimento que contiene muchos carbohidratos, por eso los nutricionistas recomiendan no comerla si se está tratando de perder peso. No obstante, si eres un amante de este manjar italiano puedes encontrar deliciosas alternativas para sustituir la pasta típica y hacer un delicioso plato muy parecido. Por ello, aquí te vamos a contar cómo elaborar espaguetis de calabacín con queso rallado y salmón: Lo primero que tienes que hacer es lavar el calabacín, cortar los extremos y dar la forma de los espaguetis con un cortador de verduras que encontrar en cualquier tienda de menaje de cocina. Una vez que tengas las tiras hechas, mételas en un plato con agua durante 10 minutos para que vaya ablandando. Después, echa un poco de aceite en una sartén y añade los espaguetis y un poco de queso rallado. Remuévelo todo durante unos minutos para que el queso se funda con la verdura. Por último, vuelca la mezcla en un plato y añade tiras de salmón ahumado para dale un sabor más fresco y sabroso. Ahora solo queda disfrutar. A este plato también le puedes añadir otros complementos como champiñones, huevo o incluso atún. Se trata de alimentos saludables con el que lograrás tu objetivo de perder peso.