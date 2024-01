Quizá todavía no has oído hablar de él o has visto alguna fotografía de un rico desayuno de base morada y no sabes de que se trata. Te presentamos el açai, el fruto de moda de Instagram. El açai es un pequeño fruto que procede de la selva norte de Brasil y de origen amazónico que en en los últimos tiempos se está considerando un potente superalimento con bastantes propiedades antioxidantes.

El açai es uno de los frutos con más beneficios para la salud, debiéndose en parte a sus propiedades vitamínicas, antioxidantes y antiinflamatorias. Es un alimento con muchísimas propiedades y que lo largo de la historia, se ha llegado a utilizar por los indigenas como un medicamento natural para curar ciertas enfermedades, la mayoría relacionada con males digestivos. Principales beneficios del açai: Previene el envejecimiento gracias a su importante contenido en antioxidantes.

Refuerza el sistema inmunitario. Contiene ácido elágico, un componente que ayuda a combatir bacterias y virus.

El acaí tiene una alta concentración en hidratos de carbono, proteínas y grasa, por lo que es un alimento perfecto para aquellas personas activas.

Ayuda en enfermedades cardiovasculares.

Ayuda con la diabetes. Es un alimento recomendable para los diabéticos debido a su bajo índice glucémico. Cómo se toma el açai: Este fruto se vende como pulpa congelada, en zumo, en jalea, en polvo, o en comprimidos, y se suele utilizar en helados, tartas, bombones, batidos e incluso en barritas energéticas en las que se suele mezclar con guaraná para aumentar su aporte de energía. El polvo de açai se puede añadir a zumos, leches o yogures o en la comida durante su preparación. Aunque todavía hay pocos establecimientos que vendan productos de açai, los grandes supermercados incluyen una gama cada vez más amplia de productos exóticos, donde suele encontrar cabida este fruto.