Javier Maroto, sobre renovar el Consejo de RTVE: "Decidiremos en breve"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, se refirió a la renovación del Consejo de Administración de RTVE, después de que su partido se haya comprometido a apoyar en la Mesa del Congreso el concurso público, una vez que las bases han sido corregidas por los letrados, y la votación se haya pospuesto a la reunión de la próxima semana. "Vamos a tomar una decisión en breve", afirmó.

El dirigente popular se expresó así en una entrevista concedida a El programa de Ana Rosa al ser preguntado sobre el futuro de RTVE toda vez que los populares han accedido a dar su apoyo al documento después de que los servicios jurídicos hayan rectificado una serie de deficiencias legales e incompatibilidades que habían detectado en las bases del concurso que habían pactado el resto de grupos parlamentarios.

Maroto aseguró que el Partido Popular cree que RTVE y el resto de corporaciones autonómicas públicas tienen que ser televisiones y radios "plurales, que admitan la diversidad de opiniones, que tengan un contenido informativo e incluso cultural mucho mayor de que lo que dicen simplemente las parrillas o las audiencias".

"Eso tiene que llevarse a la práctica. Esto me vale lo mismo para TVE, que me vale para Canal Sur, para Telemadrid o para la ETB vasca o para TV3. Creo que esta es la filosofía que deben de alcanzar todas las televisiones públicas y que, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones no se consigue. Quizás también esto es autocrítica", remachó.