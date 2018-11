Campaña a nivel estatal con microvídeos para mostrar cómo es el día a día de los afectados por esta enfermedad neurodegenerativa

La Federación Española de Párkinson (FEP), con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, lanzó hace un par de semanas en marcha la campaña #Enpocaspalabras, que tiene el objetivo de mostrar en pocas palabras qué es la enfermedad de Parkinson, más allá del diagnóstico, los síntomas y los tratamientos. La iniciativa se compone de dos microhistorias, Compañeros de camino, sobre el entorno familiar; y No me va a pillar sentado, sobre la importancia de mantener una vida activa.

En Compañeros de camino, los nietos de Pedro Baladín, un afectado de párkinson, cuentan cómo su familia conoce y convive con la enfermedad, normalizando la situación, y cómo el párkinson es "una característica más" con la que definir cómo es su abuelo. "La enfermedad no solo afecta a la persona que lo padece, sino también a su entorno. Con esta campaña, buscamos resaltar la importancia que tiene el entorno para la persona afectada, así como poner en valor su papel como compañeros en este arduo camino que es el párkinson", explica el presidente de la FEP, Leopoldo Cabrera.

Por su parte, en No me va a pillar sentado, Iñaki Noblejas, diagnosticado a los 34 años, cuenta cómo, a pesar de convivir con una enfermedad incapacitante, "se puede seguir realizando actividades cotidianas y practicando deporte". Además, trata de animar con su historia a otros afectados a "encontrar una motivación y superar sus retos". "La idea generalizada que existe sobre la enfermedad no representa la realidad del párkinson, de ahí que mucha gente se sorprenda al ver a personas jóvenes afectadas, o al conocer otros síntomas de la enfermedad como pueden ser los sensitivos o los digestivos. Por esto, a los afectados por párkinson nos resulta complicado trasmitir todos los aspectos de la enfermedad, y #Enpocaspalabras es una manera original de hacerlo, contando con las personas que más cerca están en nuestro día a día", apunta Cabrera.