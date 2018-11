De las farmacias a las estanterías del supermercado

Aliviar síntomas o prevenir enfermedades de forma natural está en auge y por ello no solo es posible adquirir artículos con una planta medicinal como protagonista en farmacias o herboristerías sino que incluso en los supermercados se venden grageas o infusiones que prometen poner fin al insomnio, a los nervios o a la falta de memoria. "Como en todo hay diferentes calidades. Hay que tener en cuenta que unos artículos presentan más concentraciones que otros, los hay con más excipientes y todo eso hay que tenerlo en cuenta", señala Villar, quien cree que lo ideal es siempre adquirirlo en una farmacia. "Allí el profesional puede asesorarnos ya que tiene acceso a la medicación que tomamos y además, en las farmacias se realiza un control de los productos que vendemos", afirma.

Villar diferencia varios tipos de productos. "Hay productos medicinales a base de plantas que se consideran medicamentos porque tienen eficacia probada de hace años y que solo se pueden vender en farmacias y están los fitoterápicos, a base de plantas y que se venden en las boticas y otros canales", señala esta experta. En cuanto al formato de los productos que se pueden comprar en los súpers, asegura que las infusiones no tienen peligro. "Su efecto es mucho más suave y no debería pasar nada" al mezclarlas con fármacos, "algo que no ocurre con las cápsulas", sostiene.