El obispo auxiliar de Santiago, entre los 'candidatos' a secretario general de la Conferencia Episcopal

El obispo auxiliar de Santiago y responsable de Cáritas en la Comisión de Pastoral Social, Jesús Fernández, cuyo nombre suena para secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en sustitución del obispo electo de Ávila, José María Gil Tamayo, aseguró ayer que no sabe "nada" sobre los candidatos pero considera que hay que estar "dispuesto a dejar los gustos personales por el bien de la comunidad", es este caso, "por la colegialidad". "Tenemos que estar todos dispuestos a lo que la Iglesia nos pida", subrayó al ser preguntado si estaría dispuesto a asumir este cargo si los obispos lo eligen.

"Que yo sepa no (hay listas), yo estoy absolutamente fuera de juego. Sé que no hay candidatos, no tengo nada que decir. A esperar noticias. Suenan muchos, tantísimos nombres. No puedo decir nada. Muchas veces son noticias falsas, no quiero acusarles a ustedes, pero a veces se habla de muchas cosas y, a la hora de la verdad, no cuaja nada", señaló. De este modo se pronunció Fernández en el marco de esta reunión, que se prolongará durante toda la semana, y en la que los obispos elegirán al nuevo secretario general de la CEE. Aunque José María Gil Tamayo podría ser reelegido para el cargo, ya ha anunciado que deja la secretaría.