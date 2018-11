Galicia, entre las cuatro autonomías con la vacuna contra la gripe que aconseja la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a las administraciones optar por la vacuna antigripal tetravalente, es decir, la que inmuniza frente a cuatro subtipos del virus, pero no todas las comunidades han hecho los deberes. Galicia, Canarias, Castilla y León y Asturias son las únicas autonomías que este año han adquirido dosis de esta nueva vacuna con el objetivo de mejorar la protección frente a una enfermedad que solo el año pasado causó 257 muertes en la comunidad gallega. "El objetivo de la OMS es ampliar lo máximo posible la protección y por eso apuesta por incluir cuatro subtipos del virus", señala la jefa del servicio de Medicina Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), María José Pereira, quien explica que en Galicia esta nueva vacuna no se administrará de forma generalizada sino solo a dos grupos de riesgo: embarazadas y niños.

La gripe que afecta a humanos proviene de dos cepas, A y B. La vacuna contra la gripe que se administra habitualmente en la comunidad gallega incluye tres variantes del virus: dos de la familia de los virus A (AH1N1 y H3N2) y otro del B (el linaje Vitoria). La OMS aconseja incluir también el linaje Yamagata de la cepa B. "Hace unos 4 o 5 años que se recomienda incluir dos cepas de cada uno. La novedad es que hasta este año se aconsejaba que fuera una opción secundaria, es decir, para determinados grupos de riesgo y ahora la OMS recomienda que sea la primera opción", señala Pereira, quien explica que "al tratarse de un fármaco reciente, los laboratorios tienen menos capacidad para producirla que la vacuna convencional y además supone un mayor coste". Esto provoca que solo cuatro comunidades hayan apostado por adquirirla para esta campaña de vacunación.

"En Galicia esta nueva vacuna se administrará a grupos de riesgo como embarazadas y niños porque además tiene la ventaja de que puede usarse desde los seis meses", señala la doctora Pereira, quien explica que también los mayores de 75 años que viven en residencias reciben una vacuna especial, con un plus de protección. "Se inmunizan con la convencional que incluye un potenciador del efecto", sostiene la responsable de Medicina Preventiva del Chuac.

Pese a que la protección aumenta si se inmuniza frente a cuatro cepas, Pereira destaca que la vacuna común contra la gripe -que incluye tres subtipos del virus- también protege ligeramente sobre el cuarto tipo, el Yamagata. "Todo depende del virus que circule ese año, si justo es otra cepa distinta a la Yamagata, en realidad apenas hay ventajas por haberse vacunado contra cuatro cepas en lugar de contra tres", sostiene Pereira.

Precisamente la variante Yamagata fue la que circuló el año pasado, una temporada en la que solo en el Hospital Universitario de A Coruña hubo casi un millar de ingresos a causa de la complicaciones del virus de la gripe y causó 73 víctimas mortales.

Aunque de momento es difícil predecir cuando se producirá el pico de la epidemia este año, Pereira asegura que "ya hay los primeros casos de gripe". Por ello, aconseja a los grupos de riesgo y aquellos pacientes a los que se aconseja la inmunización acudir a vacunarse y "no dejarlo para el final".

María José Pereira - Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de A Coruña

"No se inmuniza más gente porque todavía hay quien vincula la vacunación solo con los mayores"

El virus de la gripe varía cada año. Por ello, la vacuna que se diseña para cada campaña de vacunación se basa en lo vivido en el hemisferio contrario durante la última temporada, pero no siempre se corresponde con el virus que realmente circulará durante el invierno. "Nosotros, por ejemplo, tenemos que ver cómo fue el virus que circuló en Australia y en función de eso se diseña la vacuna", explica la jefa del servicio de Medicina

Preventiva del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), María José Pereira, quien indica que en el caso de los virus del tipo A "aunque se registren diferencias de un año a otro, la vacuna suele proteger", un efecto que sí merma en el caso de los virus de

la cepa B.

Pese a la incertidumbre que rodea al virus de la gripe, los expertos recuerdan que vacunarse es la única medida para prevenir complicaciones graves. Por ello, animan a todos los grupos de riesgo —mayores de 60 años, pacientes crónicos, embarazadas o sanitarios— a inmunizarse. "La campaña arrancó bien, pero ahora la gente parece que se ha relajado. En cuanto a sanitarios, hay más vacunados este año", señala esta doctora.

María José Pereira reconoce que hay ciertos factores que influyen en que la vacunación contra la gripe no sea más masiva. "Lo más importante es que se asocia con algo de mayores y entonces hay personas de 60 años, activas y que se sienten muy bien, que creen que no va con ellos y la gripe es algo que afecta a todo el mundo. De hecho, los más afectados suelen ser niños y jóvenes pero en ellos no se dan tantas complicaciones", explica esta doctora, quien cree que también se lanza un mensaje contradictorio, en ocasiones, desde sanidad. "Se les dice que se vacunen, pero a la vez que no siempre es efectivo", dice.