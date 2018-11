La Xunta rechaza intervenir en el conflicto abierto en la Crtvg

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió ayer la no interferencia del Gobierno gallego en el conflicto abierto en la Crtvg, cuyos trabajadores han protagonizado varias acciones de protesta y una de paro para poner fin a la supuesta manipulación y control informativo de la misma. En el último mes del año hay convocada una huelga, para las jornadas del 19 y 22 de diciembre.

En su intervención en el hemiciclo, Rueda aseguró que la Crtvg es un ente "independiente" y afirmó que no se puede criticar a la vez la supuesta injerencia de la Xunta en la Corporación mientras se le reprocha que no intervenga en el conflicto. El vicepresidente del Ejecutivo gallego manifestó que el papel de la Xunta debe ser "respetar los mecanismos que hay" para la resolución de este conflicto e insistió en que los medios públicos en Galicia "no son controlados por el Gobierno". No ocurre lo mismo, añadió, en otros modelos de países totalitarios con los que En Marea simpatiza. "Ese es su modelo", exclamó Rueda, quien señaló que en Galicia "no hay ninguna ley que diga que el Gobierno tiene que intervenir los medios públicos para controlarlos".

El vicepresidente de la Xunta respondió así a la pregunta formulada por la diputada autonómica de En Marea Ánxeles Cuña, quien calificó de "absolutamente justa" la protesta de los trabajadores y exigió a Alfonso Rueda un "cumplimiento rotundo e íntegro" de la ley de medios de la comunidad gallega.