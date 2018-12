Facultativos sugieren ampliar las plazas de la OPE

Las demandas que ponen sobre la mesa ahora los colectivos médicos no son nuevas. De hecho, desde el Consello Galego de Colexios Médicos lamentaban anteayer que la Xunta organizase de nuevo grupos de trabajo para analizar las necesidades de Atención Primaria siendo ya un trabajo hecho. En 2015, colegios y sociedades científicas firmaron un manifiesto para alertar del "deterioro" de Atención Primaria el que advertían contra las sustituciones "precarias", el no contar con un programa para "fidelizar" a los MIR y "grandes diferencias territoriales en la capacidad resolutiva y el acceso a pruebas complementarias". En 2016 el Sergas aceptó constituir cuatro grupos de trabajo y el año pasado los médicos publicaban el balance, que incluía contratos de continuidad (que el Sergas no aceptó) o mayor capacidad resolutiva.