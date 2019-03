Mobile World Congress, la tecnología que llega mañana

Por segundo año consecutivo he disfrutado del Mobile World Congress, un evento que ha dejado de ser solo una inmensa exposición de móviles (que también) para convertirse en el mejor escaparate para descubrir las tecnologías más avanzadas: las presentes y las futuras. Y si hacemos caso de lo que se vio durante los cuatro días en Barcelona, el futuro será móvil (ya lo es ahora); la tecnología 5G la usaremos para todo; tendremos unas gafas de realidad virtual en casa, en el trabajo o en el gimnasio; los robots estarán presentes en nuestra vida cotidiana y el reconocimiento facial será una realidad.

Antes de entrar al recinto, la primera novedad. Si te apuntabas voluntario no tenías que enseñar tu acreditación, sino que podías entrar gracias a la tecnología de reconocimiento facial. Y evidentemente me apunté voluntario. Casi no tienes que pararte cuando te acercas a la máquina. Rápidamente reconoce tu cara y te dejan pasar. Este tipo de tecnología se puede utilizar, por ejemplo, para acelerar la entrada en partidos de fútbol o conciertos. Eso sí. También se puede usar para otras cosas no tan positivas.

El Mobile World Congress sigue siendo el mejor reclamo para ver, tocar y probar en el mismo sitio las grandes novedades de móviles de todas las marcas (excepto Apple que no quiere venir). Al margen del Samsung Galaxy S10 que tenía un inmenso stand solo para él (había un panel en la pared con 360 Galaxy S10 que se movían al unísono al ritmo de la música), las grandes estrellas fueron los móviles plegables. Pero estaban en vitrinas y no se podían ni tocar ni probar. Su precio supera los 2.000 euros y con ese valor se puede entender que estén tras un cristal.

También había ya muchos móviles con tres cámaras traseras, pero el más innovador (se llevó un premio por ello) fue el LG G8 ThinQ que se puede controlar a distancia con los gestos de la mano. Las acciones que deja hacer aún son básicas, pero prometen.

El 5G lo inundó todo en este Mobile. Resumiendo mucho, esta tecnología permitirá que todas las conexiones móviles sean más rápidas. Se corría el peligro de que se hablase mucho del 5G, pero que no hubiera ninguna demostración práctica y que todo fuese teoría. Pero en la edición de este año las empresas se han puesto las pilas y ya había multitud de aplicaciones reales del 5G, como, por ejemplo, la primera operación teleasistida o el primer aerotaxi.

Ya fueron protagonistas el año pasado y este aún más. Las gafas de realidad virtual estaban por todos los sitios. Probé unas en las que te metes en un entrenamiento del Barcelona y Messi pasa a un metro de ti y Piqué te sonríe. Muy real todo. También es increíble la experiencia de conducir un Fórmula 1 con las gafas de realidad virtual puestas. Lo único malo es que el habitáculo en el que había que meterse era un poco angosto para los que tenemos las piernas muy largas.

Los robots también estaban presentes en muchos de los stands. Eran capaces de hacer un avión de forma milimétrica; enhebrar una aguja; tocar el piano o la batería; servir una copa de vino o seguir el baile de una persona.

En el Mobile World Congress todo es a lo grande: más de 2.000 expositores, más de 100.000 asistentes... Por si hay aglomeraciones, en los grandes pasillos que comunican los ocho pabellones hay personas subidas a sillas, como las de los jueces de tenis, para controlar a la multitud. Eso sí, su única arma es un megáfono de los de toda la vida. Debe ser lo único del Mobile al que aún no ha llegado la tecnología que llegará mañana.