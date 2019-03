La Xunta resuelve el mayor traslado de profesores con 3.800 cambios de destino

La Consellería de Educación ha resuelto el mayor concurso de traslados de profesores de la comunidad. La adjudicación de destinos, aunque todavía de forma provisional, afecta a 3.806 profesores, lo que supondrá que el próximo curso algo más de 12% de la plantilla que imparte clases en los centros públicos podría cambiar de colegio o instituto. Nunca antes se había desarrollado un proceso de este tipo de semejante envergadura. Es el mayor de la historia de Galicia, como informó en su momento el departamento de Carmen Pomar.

El cambio de plaza afecta tanto a Secundaria como a Primaria, si bien se realizaron mediante procedimientos separados y con una separación entre ellos de una semana. Participaron en el concurso 7.345 profesores, según los datos facilitados por la Consellería de Educación, de los que 4.008 lo hicieron en la rama de ESO y otros 3.337 en la de Primaria. Son en total un millar más que los que participaron el pasado año.

La idea inicial era sacar a concurso 2.100 plazas, pero la Xunta decidió „el pasado febrero en una reunión con los sindicatos„incrementar lo oferta en 900 más para llegar a las 3.002 para así "contribuir a una mayor estabilidad de los docentes".

El traslado está abierto a todos los profesores, tengan plaza fija o no, salvo a los que cambiaron de destino el pasado curso „dado que tienen que esperar dos años antes de solicitar uno nuevo„. Y es la Xunta la que determina cuántas vacantes se suman al concurso, contando con las jubilaciones, los fallecimientos, las nuevas ofertas de empleo público o los desplazamientos a otros centros. Este año además es un concurso nacional, de forma que los docentes que están impartiendo clase en Galicia puede salir a otras comunidades, y los de estas, siempre que cumplan el requisito del idioma, trabajar en la gallega.

La adjudicación de nueva plaza afecta finalmente a 3.806 profesores, dado que a las 3.002 propias del concurso se suman las vacantes que van originando los solicitantes a los que se les acepta el traslado. Esto significa que hasta un 12,6% de la plantilla docente de la comunidad, formada por 30.000 profesionales, podrían empezar el próximo curso en otro colegio o instituto, si bien entre un 10% y un 15% renuncia al nuevo destino, dato que no se conocerá hasta que se resuelva de forma definitiva el concurso. La toma de posesión se hará efectiva el próximo 1 de septiembre.

En la etapa de Secundaria se presentaron al concurso 4.008 profesores, de los que 2.204 obtuvieron, provisionalmente, nuevo destino. En la de Primaria concurrieron 3.337 maestros, resultando adjudicatarios 1.602.

Estos concursos resultan fundamentales para los sindicatos dado su factor determinante para dar estabilidad a la plantilla. Por una lado, se evitan los desplazamientos entre localidades porque el destino no coincide con el lugar de residencia y por otro, porque se garantiza mayor compromiso e implicación del profesor con el centro en el que se supone que va estar una larga temporada y no solo de forma temporal hasta que salga una vacante más apetecible. "Hay que hacer siempre el esfuerzo que se hizo este año, porque no hay mejor manera de estabilizar las plantillas y acabar con la provisionalidad. Hay que darle al docente la oportunidad de moverse", destaca el presidente de ANPE, Julio Díaz.

A que este año se convocara el mayor concurso de traslados de la historia ha contribuido que la negociación se hiciera en Santiago entre los sindicatos y la Consellería para determinar las vacantes de Secundaria, ya que antes se discutía en las jefaturas territoriales, más reacias a abrir la mano para permitir el movimiento de docentes. La mayor parte de vacantes ofertadas es de profesores de Enseñanza Secundaria (1.177), por delante de maestros (1.017), profesores técnicos de FP (380), profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (151), profesores de Música y Artes Escénicas (134), catedráticos de Música y Artes Escénicas (119), profesores de Artes Plásticas y Diseño (21) y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (3).