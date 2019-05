Tres de cada diez pacientes con hepatitis carecen de diagnóstico, avisan los expertos

Un 35% de los pacientes con hepatitis no están diagnosticados, según la hepatóloga del Hospital Vall d'Hebron María Buti, quien alertó ayer de un "aumento del daño hepático por el alcohol y la obesidad", en el I Congreso de Pacientes Hepáticos en España, celebrado en Barcelona. El encuentro reunió en esas ciudad a profesionales de la salud en el campo de la hepatología con el objetivo de dar a conocer las enfermedades del hígado.

Los hepatólogos que participaron en la reunión destacaron que las afecciones de hígado son "una problemática cada vez más grave" por el número de personas afectadas, por sus consecuencias para la salud, por los costes sanitarios que generan y por la pérdida de calidad de vida que suponen para los pacientes y sus familias. Buti aseguró que "las personas con hepatitis no diagnosticadas o no vinculadas a la atención médica", que representan miles de pacientes, "seguirán sin recibir el tratamiento adecuado", en el caso de que "no se haga un esfuerzo para incrementar los programas de información".