Movistar+ lanza hoy una nueva plataforma de contenidos 'online'

El presidente de Movistar+, Sergio Oslé, anunció ayer que Movistar+ Lite, su nueva plataforma por internet, se lanzará hoy y que contendrá una selección de contenidos "muy potente" que va a "revolucionar" el mercado audiovisual en España. "Cuando comparas nuestra propuesta de valor a los clientes por ese precio (8 euros al mes), consideramos que es muy atractivo para determinados segmentos", indicó Oslé. "No es una experiencia completa y hay cosas interesantes que no están, pero creemos que hay una demanda de este producto y no la estábamos cubriendo", agregó.

La plataforma, anunciada oficialmente hace un mes, permite un mes de uso gratis, un total de dos streamings simultáneos y la posibilidad de cancelar en cualquier momento. "Es una app para todos que estará disponible en todos los dispositivos relevantes del mercado y para cualquier operador", valoró Oslé.

Se trata de la respuesta de Movistar para competir frente a Netflix, HBO o Amazon Prime Video, una nueva plataforma que por ahora limitará su servicio a España, según informaron ayer desde la compañía.