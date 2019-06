La actriz Candela Peña debuta en series con 'Hierro', para Movistar+

Candela Peña está doblemente feliz. Por un lado, rompe barreras al convertirse en la primera mujer protagonista de una ficción de Movistar+ (el thriller Hierro) y, además, se estrena así en el mundo de las series: "Es mi desvirgue y estoy feliz", dijo en una entrevista con la agencia Efe . "Es un proyecto especial porque es algo que no sucede, sencillamente. ¿Cómo se ha tardado tanto en que una mujer protagonice una serie en Movistar+? Me parece increíble", concedió la intérprete, especialmente satisfecha de que su personaje, la jueza Candela Montes, no se sustente bajo ningún hombre. "No hay un marido, un novio, un rollo... Me pareció una alegría de vivir. Es una mujer con mucha carga, que llega a la isla de El Hierro con una mochila muy gorda", explicó la artista. "Está en los 40, fuera de los cánones. Dice lo que piensa, que molesta. Y tiene un niño con una enfermedad complicada. El sistema la envía a este sitio complicado, donde se topa nada más llegar con un asesinato, algo que hacía años que no ocurría", agregó. El asesinado es Fran, un joven que se iba a casar ese mismo día con la hija de Díaz, un oscuro empresario que enseguida se convierte en el principal sospechoso.