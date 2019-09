Mónica Naranjo y Corbacho descubrirán el sexo japonés en 'Mónica y el sexo'

El shibari, una práctica japonesa de bondage a medio camino entre el arte y el sexo, o el nyotaimori, comer sushi expuesto sobre el cuerpo de una mujer, son algunas de las experiencias que vivirán Mónica Naranjo y su invitado José Corbacho en Japón en la segunda entrega de Mónica y el sexo. El programa, que se estrenará hoy en Cuatro, escogió como destino el país en el que Naranjo (Figueras, 1974) y su expareja iban a celebrar una luna de miel que nunca se llegó a realizar, según informó ayer Mediaset en una nota de prensa.

Esta docuserie protagonizada por la cantante toma como punto de partida un momento vital importante en su vida ya que, después de 16 años de relación, se divorció de su pareja y se enfrenta a una nueva etapa como soltera en la que quiere vivir nuevas experiencias y reencontrarse consigo misma. "He dedicado la mitad de mi vida a dejarme la piel en los escenarios y la otra mitad a crear una familia y una vida que nunca he querido compartir con nadie. He sido todo y nada. Y por eso, hoy más que nunca, quiero ser yo: una mujer de más de 40, orgullosa de cada arruga, de cada década vivida y de cada camino recorrido", explica la cantante al inicio del primer programa.

Para ello, en cada entrega se cuenta con un personaje famoso, como el escritor Boris Izaguirre o la actriz Ana Milán, con los que intercambiará opiniones y confidencias sobre la sexualidad y las emociones, a la par que descubrirán distintos lugares del mundo, como México o Brasil.

Además de Naranjo, el formato producido por Señor Mono cuenta con dos compañeros de viaje fijos, la guionista Ana Joven y el realizador Miguel Bosch, cuyas vidas conectan con la de la presentadora porque todos han vivido recientemente una ruptura sentimental que les ha hecho plantearse sus afectos y su sexualidad.

El viaje vital de la intérprete de Sobreviviré la llevará a utilizar por primera vez una aplicación de citas o vivir una sesión de tuppersex, una reunión de mujeres en la que una asesora ofrece artículos sexuales.