La sadense Eva Barreiro, favorita del público en la primera gala de 'OT'

La sadense Eva Barreiro ha entrado pisando fuerte en Operación Triunfo 2020. La joven coruñesa fue elegida favorita del público en la primera gala, celebrada el pasado domingo, por su interpretación Little talks, de Of Monsters and Men, que cantó junto a Nick.

Además de ser la más votada por la audiencia, Eva recibió elogios por parte del jurado, en concreto de Natalia Jiménez, la que fuera cantante de La Quinta Estación, quien le espetó un "¡Te sales, tía!". Como favorita de la primera gala del programa de Televisión Española, la coruñesa ha podido elegir con quién cantar la semana que viene, y el escogido ha sido Flavio, según pudo verse en la gala del pasado domingo.

La joven, que estudia Arte Dramático en Vigo, también fue protagonista de uno de los mejores momentos de la semana en el concurso, cuando le recitó a sus compañeros el comienzo de Aqueles anos do Moncho, de Xosé Neira Vilas.

Por su parte, Ariadna y Nick fueron los primeros nominados de esta nueva edición del programa musical. Los dos concursantes fueron los que recibieron las peores valoraciones por parte del jurado, además del poco apoyo por parte de sus compañeros, que salvaron a Rafa.

En Twitter fue muy criticado el momento en el que todos los concursantes salvados de la nominación se fundían en un abrazo colectivo cantando su lema. Ariadna y Nick se encontraban al lado de Roberto Leal y se quedaron al margen de esta muestra de cariño colectiva. Parece que no sentó nada bien a los espectadores del programa que han escrito numerosas críticas a los aspirantes del concurso.

Ariadna fue la que obtuvo peor valoración del jurado. Nina fue bastante dura con ella: "Es indiscutible que tienes un potencial de voz, pero no es suficiente. Es necesario y obligatorio tener otros atributos. No te veo dentro de la academia ni vocalmente, y te lo digo como logopeda, ni tampoco desde el punto de vista de los procesos psicológicos y emocionales". Por su parte, Natalia Jiménez le indicó a Nick que su actuación no había sido acorde al nivel de la academia.