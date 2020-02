Los Colegios de Médicos califican de "insuficiente" la futura ley de eutanasia

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafín Romero, califica de "error" que la proposición de ley para regular la eutanasia vaya "sola" y no acompañada de una norma integral que recoja más aspectos de la atención a los pacientes al final de la vida.

"Nosotros siempre hemos defendido una Ley de Atención Integral al final de la vida desde lo sanitario y lo social. No podemos dar la sensación de que la solución de la sociedad al sufrimiento insoportable solo es no seguir viviendo. Una sociedad como la española puede permitirse esto. La Ley de Eutanasia no es suficiente", argumentó en una comparecencia pública el principal representante de los médicos españoles.