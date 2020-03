El PP pide al Gobierno que no reforme la enseñanza "de espaldas a la mitad de la sociedad"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra pidió al Gobierno que no apruebe una reforma educativa "de espaldas a la mitad de la sociedad española", en relación a la previsión del Ejecutivo de aprobar hoy el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que derogará la Ley Orgánica de Educación (Lomce) aprobada por el Partido Popular (PP). "Consideramos que no es el camino adecuado imponer una reforma educativa y hacerla de espaldas, no sólo de la mitad de lo que es la representación parlamentaria, sino también de espaldas a la mitad de la sociedad española", señaló.

Gamarra aseguró que el PP vuelve a ofrecer a Pedro Sánchez la propuesta que le hizo hace escasas semanas en La Moncloa Pablo Casado. "Trabajar en un pacto con la sociedad por la educación. Mucho nos tememos que el proyecto de ley que se va a aprobar hoy responde al que quedó paralizado en el mes de febrero. Ese no es un buen camino", indicó, y defendió como ejes de "toda reforma educativa" la pluralidad, el consenso y la excelencia.