Los campus refuerzan clases virtuales ante la opción de acabar el curso vía telemática

El alumnado universitario ya está conectado con sus profesores a través de las plataformas virtuales que les ofrecen las instituciones académicas. El objetivo es que pierdan el mínimo tiempo posible en esta etapa de confinamiento y puedan seguir con su formación. Si bien el periodo de recogimiento se fijó para dos semanas, hasta finales de marzo, fuentes del Gobierno central piensan en los plazos: quizás este periodo tenga que prolongarse, en función de la evolución de la contención del coronavirus en los próximos días, lo que afectaría a la población joven (por protección y aunque ya no exista una situación de alerta como la actual) y, por ello, a la posibilidad de plantear el cierre del curso vía telemática.

Las universidades gallegas son cautas al respecto y prefieren "no avanzar acontecimientos". Una decisión así, la posibilidad de que el alumnado no regrese a las aulas este curso, tendría que hablarse con las comunidades y las propias instituciones académicas. Con toda la precaución necesaria, no se descarta que pueda ocurrir.

Por ello, las universidades refuerzan estos días sus plataformas digitales, conexiones, formación de profesores y ampliación de servicios vía telemática. "Estamos preparados para la formación virtual, con la infraestructura y los profesores impartiendo ya en la distancia", indica el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde. No obstante, apunta que hay una parte práctica presencial que forma parte del curso. "Partimos de una situación de 14 días para que el aprendizaje siga y el alumnado no tenga que recuperar después muchas actividades. Cualquier otra situación tendrá que ser una decisión de las universidades en su momento", sostiene.

Una opinión que comparten en la Universidade de Santiago, donde recuerdan que la docencia universitaria se vertebra en múltiples formas (presencial, de laboratorio, clínica...) de manera que, en estos momentos, no todo se podría solucionar por plataforma digital. Por su parte, la Universidade de Vigo potencia su oferta de teledocencia "con un catálogo de salas virtuales en directo" que estarán totalmente operativas la próxima semana, según informó ayer la institución académica.