"El cierre en restauración se compensa con las ventas a supermercados"

No faltará Ternera Gallega en los establecimientos de alimentación. El director de Relaciones Externas de este Indicación Geográfica Protegida, Luis Antonio Vázquez, recuerda además que el suministro está garantizado "por decreto del Gobierno". Según explica,los ganaderos amparados por esta marca están llevando las cabezas de ganado al matadero "sin ningún tipo de problemas" y "de forma regular".

Este directivo de Ternera Gallega constata también un aumento de la demanda en establecimientos de alimentación. "Está siendo un pelín superior. Nuestro producto está teniendo una demanda superior en los puntos de venta", comenta.

El cierre de restaurantes les afecta. Ya no pueden contar con esos clientes, pero aún así en conjunto venden más carne. "Lo que dejamos de repartir a establecimientos de hostelería lo compensamos con más ventas en supermercados. Si la gente deja de comer fuera, come más en casa", explica Luis Antonio Vázquez.

El cierre de los mercados de ganado de Amio, Silleda y Castro Ribeiras de Lea no les afecta. "Solo afecta al ganado vivo, a los animales pequeños", explica. El principal problema del cierre de estos recintos es la acumulación de terneros en las explotaciones. Según cálculos del sector, se movían unas 2.000 cabezas de ganado a la semana.