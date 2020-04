El área sanitaria coruñesa roza el millar de afectados y registra cinco nuevas muertes

El área sanitaria coruñesa roza el millar de infectados por coronavirus (990) cuando se cumple justo un mes del primer caso detectado en la ciudad: un hombre de 49 años que viajó desde Madrid para una entrevista de trabajo. Desde aquel 4 de marzo, el número de casos no ha dejado de aumentar y aunque ayer se batió un nuevo récord de hospitalizaciones (266) y pacientes en UCI (53), los expertos apuntan a que la evolución se observa al analizar la cifra diaria de nuevos ingresos. El profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública Juan José Gestal asegura que se puede hablar de cierta estabilización de la curva cuando durante al menos seis días la horquilla de nuevos hospitalizados no rebasa la veintena. A Coruña podría estar en esa línea ya que en los últimos cuatro días no se superó nunca esa cifra, pero habrá que esperar a los datos de hoy y mañana para saber si se consolida esta tendencia ya que hace cinco jornadas (el día 30), la cifra fue superior: 35.



El análisis de los datos diarios que ofrece el Sergas revelan que fue la semana pasada cuando el área de A Coruña registró un mayor repunte en la cifra de hospitalizados. Del 23 al 25 de marzo precisaron ingreso por coronavirus 79 nuevos infectados (más de una veintena diaria), pero el vaivén de cifras impide todavía hablar de que se ha superado el pico. Si el día 24 ingresaban 32 personas más que la jornada anterior, cinco días después bajaba por primera vez el número de hospitalizados para volver a incrementarse en 35 (el récord hasta ahora) el pasado lunes y desde entonces las cifras han oscilado: el martes había 19 ingresados más mientras el miércoles se mantuvo la cifra en 252, hubo otros tres el jueves y repuntó con once más el viernes.

En el caso de que la curva de ingresos se vaya estabilizando, los expertos tienen claro que esto tardará en visibilizarse en las UCI ya que un paciente hospitalizado puede tardar semanas en ir a críticos. La evolución de los coruñeses que están en la UCI ha sido progresiva. Ahora mismo hay 53 pacientes, cuatro más que el día anterior.

Otros datos que sirven de referente son el número de altas respecto al de ingresos, que también varía bastante. En la última semana, por ejemplo, hubo tres días en los que se dieron más altas que pacientes entraron por Covid-19: el día 29 recibieron el alta 19 pacientes, frente a 16 que ingresaron; el pasado miércoles se fueron para casa 26 pacientes y no hubo ningún nuevo hospitalizado y el jueves hubo 16 altas, frente a tres nuevos ingresos.

La otra cara está en el número de fallecidos que en el área sanitaria de A Coruña asciende ya a 46 al registrar ayer cinco nuevas víctimas. Se trata de cinco hombre, de 74, 78, 88, 83 y 67, diagnosticados de coronavirus y que fallecieron en el Hospital Universitario, donde no se especifican si tenían patologías previas.

El elevado volumen de afectados tanto en A Coruña como en el resto de Galicia ha obligado al Sergas, en solo un mes, ha reorganizarse a nivel hospitalario y Atención Primaria para hacer frente a la pandemia. Habilitar varias plantas para pacientes Covid-19, abrir una nueva UCI o reconvertir el recinto de Expocoruña en hospital de campaña son algunas de las medidas tomadas desde Sanidade.