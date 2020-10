La Soledad de Zamora, imagen de una camiseta de un grupo británico de heavy metal

Estupefacción. Ese es el sentimiento que mejor define a los primeros semanasanteros que han conocido por Internet la venta de una camiseta cuya imagen principal es una estampa de la venerada y querida Virgen de la Soledad zamorana. El asunto no iría a mayores si no se tratara de un diseño atribuido a la banda británica de heavy metal Bring me the horizon, que en las redes sociales concentra a millones de seguidores.



Dicho modelo, que se puede encontrar en las principales tiendas de comercio electrónico como Amazon o Aliexpress tecleando el nombre del citado grupo, no se encuentra, sin embargo, en la sección del merchandising oficial de la banda británica. Este hecho hace verter serias dudas sobre si se trata de una camiseta diseñada por el equipo de la banda de metal o es producto de algún genio del comercio electrónico. El precio del producto, en función de la plataforma, fluctúa de forma notable.



No deja de ser también llamativo que la propuesta gráfica se parece a otra camiseta -donde se especifica que se trata del merchandising oficial- en la que aparece una provocativa supuesta monja levantando hacia arriba el dedo corazón de una de las manos. En realidad, la provocación es el hilo conductor de la imagen del grupo británico y se deja plasmar, a las claras, en todos sus productos.





Bring me the horizon, también conocido por sus siglas BMTH, es un grupo que ha evolucionado en sus estilos en torno al. Nacieron en la localidad británica de Sheffield en 2003 y pertenecen a los sellos musicales RCA Records y Columbia Records.Las primeras reacciones no se han hecho esperar, como la de la tuitera zamorana Perra de Satán. Ahora bien, ¿cómo se lo tomará la Semana Santa zamorana? La Cofradía de la Soledad ya ha anunciado que denunciará el uso de su imagen y los zamoranos han tirado de humor para iniciar una recogida de firmas con el objetivo de que la banda dé un concierto gratuito en Zamora "para resarcirse de sus pecados".