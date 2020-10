La plantilla del Hospital de A Coruña afirma estar "al límite" por la sobrecarga de trabajo

La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunció ayer que la plantilla se encuentra "agotada" y al "límite" debido a la sobrecarga de trabajo que cada día sufren los profesionales sanitarios, algo que dicen se "ha agravado" durante la pandemia. "Este hospital tiene un déficit histórico de personal debido a años de recortes, las plantillas están sobrecargadas y la pandemia solo ha puesto en evidencia lo que llevamos años demandando", señalaba ayer la secretaria de la Comisión, Lucía Peón, que también denunció la inestabilidad de unos 800 profesionales del centro que tienen contratos de menos de un mes y que rotan continuamente entre los diferentes servicios. Los representantes de los trabajadores -estaban presentes todos los sindicatos- alertaron de que esta situación incide directamente en los pacientes "al no poder ofrecerles una asistencia sanitaria de calidad" y puede incluso favorecer que haya contagios en el propio hospital. En la actualidad, aseguran, son 49 los sanitarios con Covid que trabajan en el Chuac.

"El hospital arrastra un déficit histórico de personal y a las cargas asistenciales habituales se unen ahora las derivadas de la exigencia de actuar según unos protocolos de seguridad y esto es incompatible con los ritmos apremiantes de trabajo a los que obliga la precaria situación del cuadro de personal en las distintas unidades y servicios", advierten desde la Comisión, donde reconocen que hay falta de profesionales en todas las categorías y esto provoca ratios de atención de pacientes "inasumibles". "Hay profesionales que atienden a 20 enfermos cuando lo asumible sería no más de ocho por cada trabajador", indicaba ayer Peón, quien aseguraba que hay déficit de profesionales en todas las unidades. Esto provoca que tanto médicos como personal de enfermería estén "doblando o triplicando" turnos y esto se traduce en que están "agotados" y "al límite".

La Comisión critica además que en la actualidad hay 800 personas contratadas "en precario" ya que "tienen contratos de días, semanas o en el mejor de los casos de un mes", indicaba Peón, quien insta a que se estabilice a estos trabajadores con contratos de al menos hasta mayo que, asegura, es lo que ha marcado el Ministerio de Sanidad para dar estabilidad a las plantillas.

Desde la Comisión aseguran que más allá de mermar la calidad asistencial que ofrecen al paciente, la sobrecarga de trabajo y las continuas rotaciones del personal por diferentes servicios -sostienen que un mismo trabajador puede pasar por la unidad Covid, Pediatría y Oncología en apenas unos días- aumenta el riesgo de que existan contagios en el centro hospitalario. De hecho, aseguran que según les comunicó la gerencia el jueves hay 70 sanitarios en activo infectados en toda el área, 49 de ellos del Chuac. "Se debe a varios brotes detectados en Neurocirugía, Neurología, Urgencias, algún quirófano y ciertas zonas de Medicina Interna", señaló ayer Lucía Peón.

Pese a reconocer que es difícil saber el origen de estos contagios, desde la Comisión denuncian que no se realiza ningún control a la entrada del hospital, lo que impide "ver si la gente lleva mascarilla, si se echa el hidrogel o controlar que realmente solo viene un familiar a acompañar o visitar al paciente", indican desde los sindicatos, donde no dudan en afirmar que hoy por hoy "entrar en el hospital no es seguro". Desde la gerencia aseguran que estas medidas de control se han incrementado pero la Comisión niega haberlo visto.

Sobra la falta de personal, la dirección del hospital coruñés asegura que "pese a las dificultades de todas la comunidades" para contratar por la escasez de profesionales, "se han reforzado todas las unidades implicadas en la lucha contra el Covid" como UCI, Urgencias o Microbiología.