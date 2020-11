La NASA y SpaceX prevén que el domingo despegue la histórica misión a la EEI

La NASA y La compañía SpaceX mantienen la confianza de poder enviar el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) la primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense, luego de que el mal tiempo a causa de la tormenta tropical Eta obligara a posponerlo por casi 24 horas.



Un cohete Falcon 9 de SpaceX con la cápsula Dragon encima despegará, si la climatología no lo impide, un día después después de lo previsto, es decir a las 19.27 horas, hora local, del domingo 15 de noviembre (00.27 horas GMT del lunes 16), con cuatro astronautas a bordo. Una vez se separe del cohete, que es reutilizable, la cápsula, bautizada como Resilience para esta misión, arribará a la EEI sobre las 23.00 horas del lunes (4.00 GMT del martes).



La misión debió postergarse un día, estaba prevista para este sábado, debido al mal tiempo que ha generado la tormenta tropical Eta, que el jueves cruzó toda la parte norte de Florida y prosiguió su trayecto en aguas del Atlántico tras dejar fuertes inundaciones en este estado. Según señalaron los directivos de la misión, las condiciones meteorológicas no ofrecían garantías para que la plataforma que debe recibir al cohete Falcon 9 llegara a su posición en el Océano Atlántico.



Está previsto que una parte del cohete sea usado nuevamente en la próxima misión tripulada a la estación espacial de la NASA y SpaceX, a efectuarse en marzo. "El clima era tal debido a esta tormenta tropical, que no pudimos hacer que el dron (plataforma) saliera a tiempo y llegara allí", señaló en rueda de prensa en Cabo Cañaveral el director del Programa de Vuelos Espaciales Tripulados de Space X, Benji Reed.



A su turno, Steve Stich, del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, señaló que la primera etapa del cohete Falcon 9 que se usará en el vuelo de la misión Crew-1 será reutilizada para "la misión Crew-2 que se avecina en la primavera".



A bordo de la cápsula viajan una astronauta de la agencia espacial de EE.UU., Shannon Walker, y dos colegas varones, Michael Hopkins y Victor Glover, además del astronauta japonés Soichi Noguchi, los cuales serán recibidos en la EEI por Kate Rubins, de la NASA, y los rusos Sergey Ryzhikov y Sergey Kud-Sverchkov. Los cuatro astronautas están desde hace días en el Centro Espacial Kennedy y el jueves subieron a la nave para una serie de pruebas antes del lanzamiento.



Esta es la primera de las al menos seis misiones que SpaceX realizará a la EEI en razón de un contrato de 2.600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014, y que incluye vuelos tripulados y otros de carga.



Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.