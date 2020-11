La utilización de plasma de personas que han superado el COVID-19 para aprovechar sus anticuerpos fue una de las esperanzas terapéuticas de la primera ola de la epidemia. Pero en el caso de Galicia solo ocho pacientes recibieron el llamado plasma de convalecientes aunque se obtuvo plasma con anticuerpos de 150 donantes en la comunidad gallega. En toda España fueron 60. Un estudio publicado el pasado martes en el prestigioso New England Journal of Medicine (NEJM) concluye que el tratamiento de plasma en pacientes con neumonía grave no produce diferencias significativas, ni en su estado clínico general ni en la mortalidad, frente al grupo que recibió un placebo.

La publicación en el NEJM expone los resultados del ensayo PlasmAr, liderado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, y que incluyó a doce centros públicos y privados de seis provincias argentinas. Según sus autores, se trata de un intento de superar los datos sobre este tratamiento, hasta ahora principalmente observacionales, con “un ensayo controlado aleatorio con el poder estadístico adecuado”. Los autores del estudio, un total de 39 científicos, encabezados por V.A. Simonovich, asignaron al azar a pacientes adultos hospitalizados con neumonía grave por COVID en una proporción de 2:1 para recibir plasma convaleciente (228 pacientes) o placebo (105). Treinta días después de la intervención, apuntaron el estado de los pacientes, midiéndolo en una escala ordinal de seis puntos que va desde la recuperación total hasta la muerte, pasando por la recuperación parcial, la hospitalización sin oxígeno, la hospitalización con oxígeno y el apoyo de ventilación invasiva (intubación).

Llegado el día 30, no hubo diferencias significativas entre el grupo de plasma convaleciente y el grupo de placebo, ni en el estado clínico ni en la mortalidad general. La mortalidad global fue del 10,96% en el grupo de plasma convaleciente y del 11,43% en el grupo de placebo, una diferencia de riesgo de solo 0,46 puntos porcentuales, según las conclusiones del estudio hechas públicas ahora por los investigadores.