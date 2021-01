Un editorial de 'The New York Times' utiliza un artículo de Emma Riverola en 'El Periódico de Catalunya' para explicar el 'shock' que ha extendido por el mundo el surrealista asalto del miércoles al Capitolio. "La conmoción internacional -señala el diario estadounidense- ha puesto de relieve una cuestión que ha estado latente durante cuatro años entre aliados y adversarios de EEUU: 'Y de nuevo la duda'". Así es como lo resumió Riverola, "en términos dolorosamente gráficos", describe el diario norteamericano. "¿Estamos ante un último estallido de pus o la infección se ha extendido y puede provocar la sepsis del sistema?", replica 'The New York Times'.

'Pus', se titula el gráfico artículo de este diario que resume el 'shock' internacional. "Noviembre de 2016 -hacía memoria Riverola -, Donald Trump ganó las elecciones. A la democracia de EEUU le había salido un grano. Solo el tiempo diría si la infección era leve, una inflamación anecdótica del sistema. Con su victoria, la racionalidad se llevó las manos a la cabeza". Y pasaron cuatro años. "Cuatro años de mentiras, bravatas, provocaciones y extravagancias -continúa la escritora-. Joe Biden se hizo con la victoria. 81,2 millones de votos frente a los 74,2 de Trump. Repitamos, más de 74 millones de estadounidenses volvieron a votar a Trump. La razón superó a duras penas el muro de las 'fake news'".

Entre la parodia y la tragedia

Pero aún quedaba el momento más surrealista del mandato: asalto al corazón de la democracia de EEUU con cuernos de bisonte y aura de Village People. "Entre la parodia y la tragedia -describió Riverola-, unos tipos estrafalarios asaltaron el Capitolio. Obedecían a Trump. Y de nuevo, la duda". ¿Será el último estallido de pus?

"¿Fue Donald Trump una aberración o el siniestro comienzo del declive en la principal democracia del mundo?", se pregunta ahora 'The New York Times' en su pieza editorial. "La empresa de investigación y análisis de datos YouGov -concluyó la escritora en 'El Periódico de Catalunya'- ha lanzado una encuesta urgente. Entre los votantes republicanos, el 45% aprueba el asalto".

El diario norteamericano destaca, entre otras reacciones, la del presidente de Irán, Hassan Rouhani , "sobre lo frágil y vulnerable que es la democracia occidental", así como los regueros de tinta de otros diarios internacionales: de Austria a Brasil. "Esa tarde será recordada -escribió el periódico austriaco 'Kleine Zeitung'-, como una tarde en la que incluso la democracia más longeva y antigua vio claramente el borde del abismo". "Si esto puede suceder en Washington, con sus instituciones democráticas sólidas como una roca, -añade el editorial-, nadie sería inmune". El diario 'O Globo' en Brasil concluyó con este veredicto: "Estados Unidos ha caído al nivel de los países latinoamericanos".