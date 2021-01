Adelantar el toque de queda hasta las 18.00 horas o permitir confinamientos a nivel municipal o provincial son medidas que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no considera “un disparate”. Al contrario, el máximo mandatario gallego ve “razonable” que el decreto del estado de alarma en vigor permita a las comunidades autónomas extenderlo más aún, incluso hasta las 18.00 horas como acaba de hacer Francia, y decretar confinamientos “al menos municipales”. También en Portugal actualmente el toque de queda para los fines de semana aún es más restrictivo y se impone desde la una de la tarde hasta las cinco de la mañana.

“Quien más sabe de la pandemia son los presidentes autonómicos, porque hemos gestionado en solitario. Cuando un presidente pide un confinamiento es porque lo necesita”, explicó en una comparecencia televisiva Feijóo. “Nosotros en este momento no prevemos el confinamiento, pero deberíamos tener herramientas para que los presidentes autonómicos hicieran propuestas de confinamiento en un municipio, o que el toque de queda en lugar de a las 22.00 arranque antes, como en Francia, que no me parece un disparate, y que empiece a las 18.00 horas. Y no se debería descartar un confinamiento en algunas comunidades, provincias o municipios”, indicó Feijóo.

La propuesta del presidente gallego llega solo dos días después de que su Ejecutivo apostase por endurecer las restricciones y de un nuevo récord de contagios. Feijóo apuntó que el Gobierno central “tiene que atender” a las demandas de las autonomías. Sobre el toque de queda, que en Galicia desde ayer se sitúa a las 22.00 horas, Feijóo explicó que el decreto del estado de alarma aprobado en las Cortes generales “no posibilita mucho más” —sitúa el general a las 23.00 y permite adelantarlo hasta las 22.00 o atrasarlo hasta medianoche—.

Sobre los confinamientos domiciliarios, Feijóo defendió que “de momento” la Xunta no lo solicita porque entiende “que no es imprescindible”, aunque sí cree que el decreto del estado de alarma debe prever la posibilidad de confinamientos “parciales, municipales o provinciales, en su caso”. En palabras de Feijóo, la infección “se está expandiendo” por España y por Galicia “con mucha más rapidez y progresión”, algo que relacionó no solo con la relajación de restricciones en la Navidad, pero también con la circulación de “múltiples cepas”. “Debemos quedarnos en casa, solo se debe salir a actividades educativas, una compra o el trabajo”, aseguró.

Castilla y León adelanta la medida a las 20.00 horas y el gobierno vasco lo valora

Varias comunidades además de Galicia, como Castilla y León, Murcia y Andalucía quieren que el Gobierno modifique el decreto para poder ordenar confinamientos domiciliarios o ampliar el toque de queda nocturno e intentar frenar el avance de la pandemia.

Castilla y León ya aprobó ayer adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y, como autoridad delegada competente, el presidente de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el acuerdo que hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

También el Gobierno Vasco, tras prorrogar las restricciones, se plantea ahora como alternativa a un confinamiento total o adelantar el horario del toque de queda a las 20.00 horas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo que “sería deseable” que el Consejo Interterritorial del Salud propusiera, con el acuerdo del Gobierno y las autonomías, “medidas básicas de limitación horaria de actividad y movilidad” para evitar el confinamiento total.

Ocurre cuando todas las comunidades, excepto Asturias y Canarias, según los datos del Ministerio de Sanidad, rebasan los indicadores de nivel de riesgo extremo de la COVID por lo que la mayoría ha optado por prorrogar las restricciones actuales o endurecerlas, como Madrid y Aragón.