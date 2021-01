El Ministerio de Sanidad asegura que todas las personas que recibieron la primera dosis de la vacuna y cuya segunda les corresponde la próxima semana “van a recibirla”, pese al retraso en el suministro que ha anunciado la farmacéutica Pfizer. Eso sí, primará a las comunidades que en la primera semana más dosis administraron. La razón no es otra que a partir de mañana hay que empezar a poner las segundas dosis a las personas que recibieron la primera en la semana del 27 de diciembre al 3 de enero, y ello implica primar a las comunidades que más activas estuvieron inoculando esos días. De no hacerlo se podría perder el efecto de la medicación.

Siguiendo ese criterio, en teoría Galicia será una de las que más viales reciba. Hasta el momento, según los datos difundidos por el Sergas ayer mismo, se han administrado 49.768 vacunas en Galicia, la mayoría en residentes y trabajadores de centros de mayores, primer grupo prioritario para recibir las 18.000 dosis de la vacuna de Pfizer que la Administración central envía semanalmente a Galicia. De hecho, la comunidad figura entre las que mayor volumen de vacunas ha puesto respecto a las recibidas con el 86%; es decir, 49.768 de 57.880 dosis.

El arranque de la segunda fase de vacunación en residencias fue avanzado el pasado jueves por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que cifró en el 94% el porcentaje de trabajadores y usuarios de geriátricos que habían recibido la primera dosis.

Y el proceso continúa hoy mismo. La gallega Nieves Cabo, primera en ser vacunada contra el COVID-19 en la residencia Porta do Camiño de Santiago, estrenará la segunda fase de vacunación en las residencias de mayores, que comienza por el mismo centro en el que se administraron las primeras. El objetivo fijado por la Xunta es concluir a finales de mes o principios de febrero la inmunización de trabajadores y usuarios.

Pero la medida no es del agrado de todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha reclamado al Gobierno central que no se cambien las reglas a mitad de juego y que no se mire a las comunidades “por colores políticos”. Ayuso reivindicó la estrategia aplicada en Madrid: “La estrategia de la Comunidad es vacunar bien, no a cualquier velocidad. Por eso hemos guardado la segunda dosis y que todo el proceso sea efectivo”.

El ministro, Salvador Illa se refirió ayer a que España, al igual que el resto de países europeos, recibirá el 56% de las dosis de la vacuna de Pfizer previstas para la próxima semana: “205.725 dosis en lugar de las 360.000 comprometidas”. Señaló que este primer trimestre del año se recibirán “la totalidad de las dosis” previstas y en el segundo trimestre “se incrementarán las dosis” tras la nueva compra de vacunas.