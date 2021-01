El sistema sanitario portugués no puede resistir más el avance del coronavirus, está desbordado. Es el peor país del mundo en número de contagios y muertes por habitantes —con datos de ayer— y ha llegado a sopesar pedir ayuda internacional y enviar pacientes COVID a hospitales de otros países ante la saturación que sufren sus propios centros. Están al límite del colapso después del crecimiento constante de hospitalizados.

En los posibles destinos, España —con Vigo, en Galicia, y Badajoz, en Extremadura— se situaría a la cabeza por proximidad geográfica. Tanto es así que diarios lusos como I-informação indicaron que el Ministerio de Salud de Luxemburgo les confirmó la disponibilidad para recibir pacientes COVID-19 de Portugal si así lo solicitaban (pero la petición formal no fue efectuada); además de Extremadura, que no podría hacer frente actualmente por su también delicada situación, entre los mayores índices de ingresos por COVID en España. Mientras, en Galicia el Sergas evita posicionarse por no haberse elevado oficialmente la propuesta lusa. De los gallegos, los hospitales de Vigo serían los más próximos.

La medida ya se hizo con pacientes italianos y franceses en Luxemburgo o Alemania. Aunque la posibilidad acecha desde hace días fue la ministra de Salud lusa, Marta Temido, quien aseguró en la cadena pública RTP que “el Gobierno portugués está accionando todos los mecanismos de los que dispone, principalmente en el cuadro internacional, para garantizar que da la mejor asistencia”. Cuestionada sobre si el Ejecutivo del socialista António Costa —que ya tiene cinco ministros infectados— se plantea “pedir ayuda internacional, ayuda europea, para enviar pacientes” a otros países, la ministra respondió que Portugal, al estar en el extremo más occidental de Europa, tiene dificultades geográficas, pero la cuestión se estudia. “Estamos en un extremo de la península y, por lo tanto, con mayores dificultades geográficas, pero de cualquier forma, hay mecanismos y formas de obtener auxilio y de ajustar formas de colaboración, y naturalmente que las estamos sopesando”, dijo la ministra a esta cadena.

La prensa lusa también se hace eco de la extremada gravedad de la situación: un Hospital Militar de Coimbra ya se está preparando para recibir a pacientes COVID, asegura el Diario de Coimbra. En Nascer do Sol, el neumólogo Filipe Froes, coordinador de la oficina de crisis de la Orden de Médicos, defendió que ante el agravamiento de la situación se deben ubicar todos los escenarios. “Algún día tendremos que empezar a enviar pacientes al extranjero. Tendremos que hacer lo que han hecho Italia y Francia ”, admitió Carlos Robalo Cordeiro, director del servicio de neumología del Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Las autoridades sanitarias de Portugal notificaron ayer un nuevo récord de fallecidos en 24 horas, un total de 291, lo que eleva el recuento de víctimas mortales por encima de las 11.000.