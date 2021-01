La alcaldesa del municipio coruñés de Boimorto, María Jesús Novo, pidió la baja en el PPdeG, aunque, según las fuentes municipales consultadas por Europa Press, prevé continuar en el cargo después de su polémica vacunación en la residencia de mayores de titularidad municipal. Eso sí, al pedir la baja del partido, un paso que han confirmado fuentes de la formación, Novo deja de militar en el PPdeG, por lo que se cierra el expediente disciplinario que había decidido abrirle el partido.

En todo caso, el PSOE y el BNG insisten en que tiene que “asumir responsabilidades y dimitir”, y representantes de ambos partidos en la localidad han anticipado que impulsarán iniciativas en el municipio y también a nivel autonómico para que la alcaldesa y Feijóo “den explicaciones”.

Novo gobierna Boimorto con mayoría absoluta y está por determinar qué pasos darán los miembros del grupo municipal del PP tras pedir ella la baja del partido, aunque las distintas fuentes consultadas coinciden en que “lo que está claro” es que renunciar a la Alcaldía no entra dentro de sus planes.

Ayer, el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, había anunciado la apertura del expediente disciplinario cuya tramitación llevaría aparejada, en todo caso, la baja cautelar de militancia.

Al igual que hizo Alberto Núñez Feijóo recientemente, Tellado reivindicó la “ejemplaridad” de los cargos del partido y aseguró que la regidora no había dado explicaciones “suficientes” para convencer a la formación de que no actuó de forma indebida. Alegó que trabaja en la residencia, va allí todos los días y ayuda con lo que hace falta, pese a no tener una relación laboral ni formar parte de su plantilla.

La alcaldesa de Boimorto es el primer cargo político de Galicia que se vacuna contra el COVID-19 sin pertenecer a los colectivos seleccionados para inmunizarse. La recibió el pasado 28 de diciembre tras ser incluida entre el personal de la residencia municipal de ancianos de este pequeño ayuntamiento, de poco más de 2.000 habitantes, ubicado a unos 40 kilómetros de Santiago..

Su nombre estaba incluido en el listado de vacunación articulado desde la residencia y que ahora está bajo la lupa del Sergas, que analiza dicho listado. El área sanitaria de Santiago no ha informado de ninguna novedad al respecto.

Miguel Tellado había asegurado que el comité de derechos y garantías del partido actuaría de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos “de forma garantista” y recalcó que, ante la situación actual de pandemia, el PPdeG exige a sus miembros “un comportamiento ejemplar” y un “compromiso ético”.

La oposición parlamentaria va más allá y ya exigió su dimisión inmediata, mientras que la Consellería de Sanidade asegura que está estudiando el caso y “comprobando el listado que mandó la residencia” al Sergas para identificar a las personas que había que administrar el preparado de Pfizer.