Enero es ya uno de los meses con mayor número de muertos desde que comenzó la pandemia en Galicia. Ayer se alcanzaban los 352 fallecidos, lo que hace una media de doce al día, superados solo por los decesos del pasado mes de abril con 429. La masiva expansión del coronavirus tras las navidades ha derivado también en el peor de los récords, el de fallecidos en una jornada. De acuerdo con los datos facilitados por el Sergas, el jueves 28, se alcanzaron los 34 muertos. Una trágica cifra que supera a los 31 registrados en una jornada de principios del pasado abril, y a los 32 del pasado domingo. Desde que comenzó la pandemia se registraron 1.752 fallecidos.

El Sergas notificó ayer 34 fallecimientos que se obtienen tras los reajustes que la Consellería de Sanidade ha ido comunicando en jornadas posteriores, una metodología que pone en práctica en las últimas semanas y que dificulta las comparaciones con la primera ola de la pandemia, cuando no era tan precisa a la hora de poner fechas a los óbitos. En todo caso, las 34 víctimas de las que se informó ayer corresponden: dos al miércoles (la cifra sube a 21), 20 al jueves (que hay que sumar a los 14 que notificó en su día) y otros 12 de ayer.

También se incrementa en la comunidad la presión hospitalaria con 210 pacientes en UCI, diecisiete más que la víspera, y 1.331 hospitalizados en planta, 35 más que el día anterior. Los nuevos contagios también repunta: hay 22.124 contagios activos, 511 más que la víspera.

En las últimas veinticuatro horas recibieron el alta 1.103 pacientes, frente a los 1.119 del día anterior, con lo que la cifra de curados asciende a 70.459 y el número total de contagiados en Galicia por el coronavirus es ya de 94.289.

En cuanto a la tasa de positividad de las pruebas PCR sube ligeramente hasta el 9,8 % frente al 9,5% del miércoles, después de las 13.653 pruebas realizadas, 904 más que en la jornada anterior.

La situación ha empeorado en todas las área sanitarias, y la de A Coruña y Cee sigue a la cabeza, con un total de 5.912 casos activos, 57 más que el jueves, tras contabilizar 250 PCR positivas, 27 menos. Pero el incremento de la incidencia acumulada aún ha sido mayor en el área de Vigo, con 3.799 casos activos, 118 más, después de un total de 333 PCR positivas; y en la de Santiago, con 3.373 activos, 102 más en las últimas 24 horas y 253 PCR positivas.

Por otra parte, el Sergas realizará un cribado general a todo el personal sanitario realizando la prueba PCR en saliva, según se acordó ayer en la reunión de la mesa sectorial de Sanidade. En la reunión entre representantes de la Administración y las organizaciones sindicales, se dio cuenta de la situación actual de la pandemia y de los cribados para detectar asintomáticos.

Además, en el encuentro se abordó el compromiso de negociar una regulación de las diversas modalidades de contratación y el decreto relativo a la creación de la categoría de médico de hospitalización a domicilio.

España registra 38.118 casos y la incidencia baja levemente

España ha registrado por segundo día consecutivo un leve descenso de la incidencia acumulada de casos de coronavirus, El Ministerio de Sanidad ha notificado 38.118 nuevos positivos de COVID-19 y 513 muertes más, con una incidencia acumulada que baja por segunda jornada consecutiva hasta los 886,6 casos por 100.000 habitantes en 14 días, 3,2 puntos menos que el jueves, aunque vuelve a aumentar la presión en las UCI hasta el 44%. Según los datos facilitados por las comunidades a Sanidad, la ocupación de los hospitales por enfermos de COVID se mantiene en el 24 %. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2,743.119 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 886, frente a 889 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 416.969 positivos. De los 15.315 contagios diagnosticados ayer, 981 se han producido en Andalucía, 696 en Aragón, 562 en Asturias, 222 en Baleares, 315 en Canarias, 151 en Cantabria, 278 en Castilla-La Mancha, 2.016 en Castilla y León, 1.694 en Cataluña, 34 en Ceuta, 700 en Comunidad Valenciana, 582 en Extremadura, 854 en Galicia, 4.159 en Madrid, 65 en Melilla, 508 en Murcia, 253 en Navarra, 997 en País Vasco y 248 en La Rioja. En el informe se han añadido 513 nuevos fallecimientos, en comparación con 515 ayer y 400 el viernes pasado. Hasta 58.319 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.855 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España: 284 en Andalucía, 83 en Aragón, 60 en Asturias, 15 en Baleares, 27 en Canarias, 16 en Cantabria, 99 en Castilla-La Mancha, 125 en Castilla y León, 77 en Cataluña, cuatro en Ceuta, 491 en Comunidad Valenciana, 123 en Extremadura, 139 en Galicia, 69 en Madrid, dos en Melilla, 134 en Murcia, 29 en Navarra, 59 en País Vasco y 19 en La Rioja. Asimismo, los ingresos hospitalarios se frenan ligeramente tras un gran avance en esta tercera ola de la pandemia. Actualmente, hay 30.804 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España (30.726 ayer) y 4.723 en UCI (4.608 ayer).

Comesaña insiste en que aún hay margen, aunque preocupa la presión asistencial

Reivindica que las comunidades puedan adelantar el toque de queda

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió ayer que “preocupa profundamente” el aumento de ingresos de pacientes con COVID-19 tanto en UCI como en otras unidades, pero subrayó que en Galicia queda “margen” a pesar del incremento de la presión asistencial. “Tenemos un plan de contingencia. De modo práctico aún nos queda un tiempo”, explicó en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, en la que recordó que “Galicia superó el límite máximo de la primera ola (178 camas ocupadas en UCI)”. “Pero queda margen, que no nos gusta utilizar y hacemos todo lo posible para que así sea”, añadió. Sobre la situación de la pandemia en Galicia, explicó que “los datos mantienen esa tendencia ligera a la disminución pero no en la línea que gustaría”. “Seguimos preocupados”, admitió, para insistir en las medidas en vigor en Galicia para frenar los casos y demandó “seguir siendo muy estrictos con ellas”. “Todavía estamos lejos de poder estar satisfechos con el resultado de las medidas y de la evolución”, afirmó, para añadir que espera que “en breve” se vea esa mejoría en los casos activos. Sobre si hay margen para endurecer las medidas, afirmó que Galicia recurrió a cerrar el comercio no esencial a las 18.00 horas y la hostelería porque el Gobierno no permite el adelanto del toque de queda —solo se puede adelantar a las 22.00 horas y no a las 20.00 horas como han pedido varias comunidades como la gallega—. “Las comunidades merecen todas las herramientas para hacer lo que sus expertos le recomiendan”, reivindicó Comesaña, quien reiteró que “la alternativa puede ser de más difícil cumplimiento”. Así, considera “inconsistente” poder estar por la calle hasta las 22.00 horas cuando el comercio cierra a las 18.00.