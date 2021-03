Las farmacias de Arteixo serán las primeras en comenzar a realizar tests de saliva en la provincia de A Coruña gracias a un acuerdo entre la Consellería de Sanidade y el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Diez boticas de este municipio ofrecerán desde hoy la opción a los ciudadanos de 20 a 64 años de someterse a un test de saliva con el objetivo de poder detectar casos de coronavirus en el municipio.

Podrán someterse a la prueba quienes no hayan tenido COVID en los últimos tres meses, no tengan síntomas y no se hayan hecho una PCR en 15 días. El usuario recogerá el kit y el farmacéutico le indicará cómo recoger la muestra.

La iniciativa se extenderá a otros municipios de la provincia como Culleredo.