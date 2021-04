El Ministerio de Política Territorial y Función Pública asegura en su web que quienes tienen su seguro de salud con una mutua, como el resto de la población, serán vacunados contra el coronavirus en función de la planificación marcada en cada comunidad. Sin embargo, la realidad es que en las mutuas se acumulan las quejas de pacientes que afirman que todavía no han sido citados para inmunizarse cuando otros coetáneos con seguro en la sanidad pública ya recibieron la primera dosis. Desde el Sergas reconocen que hubo demora en la citación por “problemas de gestión de los listados de pacientes” que enviaron las mutuas, pero sostienen que ya están solucionados y que se comenzará a citar para vacunar a quienes todavía no han sido llamados “en los próximos días” aunque no concretan la fecha exacta.

Desde la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), con 80.000 asegurados en la comunidad gallega, informaban ayer que cada día reciben “cientos” de quejas por demoras en la vacunación contra el COVID. Explican que quienes han tenido problemas para ser citados forman parte de “los 56.000 mutualistas que eligieron un seguro en la sanidad privada” y que, sostienen, “no figuran para el Sergas ni para cribados ni para la vacunación”. “Es como si no existieran”, lamentan.

La vacunación a mayores de 80 años arrancó en Galicia el 22 de febrero y Muface asegura que días antes ya había enviado todos los datos de sus asegurados de esa franja de edad, pero aún hace unos días —cuando el Sergas asegura que ya están inmunizados con una dosis el 93% de los mayores— había quejas de gallegos que rebasaban esa edad y todavía no habían sido citados. Muface asegura que en marzo pasó al Sergas los datos del colectivo de 50 a 79 años y que el pasado día 8 todos los que quedaban, es decir, la Xunta tendría ya toda la información de sus 56.000 mutualistas mayores de 18 años.

Desde el Sergas reconocen que los retrasos a la hora de vacunar a algunos pacientes a los que ya les tocaría por edad se debieron a problemas con los listados recibidos. “Había que comprobar y cruzar los datos pero, no obstante, se acaban de actualizar los datos de Muface con las últimas rectificaciones y se les vacunará estos días”, señalaban ayer desde Sanidade, donde aseguran que están “acelerando” el proceso de inmunización en este colectivo ya que el objetivo es que se vacunen “al tiempo” que quien tiene seguro en la pública.

Por su parte, Muface recuerda a sus asegurados que ellos no tienen competencia para vacunarles contra este virus ya que es algo que corresponde a salud pública. Por ello, aseguran que cualquier reclamación por problemas con la vacunación debe hacerse en el Sergas. En el departamento que dirige Julio García Comesaña recuerdan que hay un teléfono —881 002 021— en el que informar sobre cualquier tipo de incidencia relacionada con la vacuna o en el que aportar los datos que falten si ven que “los errores persisten” y que no se les ha citado cuando ya le habría tocado según su franja de edad.