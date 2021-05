Pilar es coruñesa, tiene 62 años y cuando vio que el Sergas citaba a los de su edad para vacunarse contra el coronavirus, pero a ella no, llamó al número habilitado para incidencias. Le dijeron que estaban mal los datos, se los actualizaron y quedaron en que ya la avisarían. Al ver que se iniciaba la inmunización a menores de 60 volvió a llamar en varias ocasiones. Sigue a la espera. Lo mismo le ocurre a Luis, de 75. “No había ningún problema con los datos, todos los años me vacuno de la gripe, pero no me citaron y he llamado muchas veces”, sostiene este coruñés, al que en la última conversación le han dicho que prevén citarlo para junio. Ellos son solo dos ejemplos de ciudadanos que, pese a pertenecer a franjas de edad en las que supuestamente ya se finalizó la inmunización, han quedado en una especie de limbo. Desde el Sergas reconocen que hay incidencias debido a la “compleja logística” que conlleva la vacunación masiva de millones de personas, pero no concretan cuántos afectados son y lanzan un mensaje de tranquilidad: “Las repescas se hacen de manera constante, cada semana se va llamando a grupos que han quedado atrás por una u otra circunstancia”. Desde Sanidade piden paciencia a quienes están en esta situación y garantizan “que se va a llamar a todo el mundo”.

Los datos por comunidades que publica el Ministerio de Sanidad indican que, a 19 de mayo, el 96% de los gallegos de más de 60 años había recibido al menos una dosis de la vacuna antiCOVID. Si el análisis se hace por franjas, estarían inmunizados con una dosis el 100% de mayores de 80 años, el 97% de quienes tienen de 70 a 79 años y el 90 de la población de 60 a 70. Pero lo cierto es que en el camino hay casos como el de Pilar y Luis, que todavía no han recibido ninguna.

Desde el Sergas aseguran que es complicado hablar de cifras exactas ya que las listas de personas a la espera de vacuna o ya citadas varían cada día. Eso sí, afirman que pese a que se avance en la campaña de vacunación —ahora mismo se está citando a los gallegos de entre 50 y 59—, todas las semanas se llama a quienes se hayan quedado sin vacunar de otras franjas por los motivos que sea. Porque desde la Xunta reconocen que hay múltiples casos: desde quienes no tenían el teléfono móvil en su historial o era uno antiguo —para la cita se envía un SMS al teléfono que figure en su ficha del Sergas—, hasta quienes habían notificado mal el número, personas que pese a tener bien los datos no han sido llamado u otros que pese a que sí fueron citados en su momento, no acudieron a ponerse la vacuna.

De hecho, ayer mismo, estaban citados 1.953 ciudadanos del área sanitaria coruñesa para vacunarse con Pfizer en Expocoruña y se trataba de una repesca. “Son personas a las que se volvió a llamar porque no acudieron cuando se les citó la primera vez”, explican en el Sergas, donde reconocen que de los 1.800 convocados para hoy, también hay algunos repescados.

Sanidade pide “tranquilidad”, asegura que se llamará a todos los que han quedado descolgados de la vacunación, pero reconoce que en ocasiones es complejo el incluir a los repescados en la planificación diaria de vacunación porque depende en gran medida de las vacunas que lleguen y es más complejo en el caso de los que solo pueden recibir la de AstraZeneca.