El Ministerio de Sanidad recomienda vacunar a las embarazadas contra el coronavirus cuando les corresponda por edad, algo que apoya la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, donde matizan eso sí que lo ideal es que la inmunización se realice a partir de la semana 20 de gestación ya que los estudios sobre los efectos del fármaco en el primer trimestre son todavía “limitados”. Ahora que el Sergas ya cita a quienes apenas rebasan la cuarentena y comenzará a llamar a los menores de 40 en unos días, las dudas de futuras mamás sobre la idoneidad o no de vacunarse se disparan en las consultas de matronas y ginecólogos. Expertos gallegos lo tienen claro: la vacuna es “segura” y la recomendación para las gestantes es que se inmunicen ya que, recuerdan, tienen más riesgo de sufrir complicaciones graves en el caso de infectarse de COVID.

¿Está indicada la vacuna para embarazadas? Sí. El Ministerio de Sanidad incluyó a las gestantes en la última actualización del programa de vacunación contra el COVID (en mayo) y propone inmunizarlas “cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan”. Lo mismo indican desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), donde aseguran que el embarazo “no constituye una contraindicación” para la vacunación tal y como demuestran diferentes estudios realizados en este colectivo. “El embarazo no supone ningún problema para vacunarse y lo lógico es hacerlo conforme les toque por edad”, sostiene el presidente de la Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía, Casimiro Obispo. “Los estudios realizados demuestran que las vacunas son seguras en gestantes”, añade la jefa de Ginecología del Materno de A Coruña, Belén López.

¿En qué estudios se basan estas recomendaciones? Tanto el Ministerio como la SEGO aluden a un estudio realizado en Estados Unidos y en el que se hizo seguimiento de 36.591 mujeres que habían recibido alguna de las vacunas frente al COVID de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) durante el tercer trimestre del embarazo. “La muestra es de un volumen importante y se demostró que tanto las tasas de aborto como las complicaciones eran similares a las de la población embarazada sin vacunar”, señala López. En concreto, con los datos publicados a 31 de marzo, de las más de 36.000 mujeres inmunizadas en el estudio, 827 ya habían completado el embarazo, un 86% a término y sin complicaciones y un 13% con pérdida de embarazo, “en línea con las tasas esperadas en la poblacion en general”, indican e la Sociedad Española de Ginecología. Además, el Centro de Vacunación de Reino Unido también se mostró a favor hace meses de inmunizar sin problema a las gestantes y Casimiro Obispo reconoce que “hay miles de artículos y actualizaciones” que refrendan la eficacia y seguridad de estos fármacos.

¿Cuándo deben recibir la vacuna? Aquí hay debate. Mientras desde Sanidad y el Sergas instan a vacunarse cuando toque por edad, hay expertos que optan por hacerlo a partir de la semana 20. “A partir de ahí hay consenso porque hay más beneficios en vacunarse que en no hacerlo”, indica Belén López, quien apuesta por esta fase del embarazo “ya que los estudios que se han realizado se hicieron en el último trimestre”. Lo mismo opina la Sociedad Española de Ginecología que aunque avala que se les llame en función de la edad, matiza que se tenga en cuenta la fase del embarazo. “La experiencia sobre la vacunación en el primer trimestre del embarazo es todavía muy limitada y, por ello, lo razonable es situar la vacunación a partir de la semana 20 de gestación, una vez superado el riesgo teórico para el feto por la vacuna y antes del mayor riesgo de infección natural por SARS-CoV-2”, indica la entidad que aglutina a los ginecólogos españoles. Por su parte, Casimiro Obispo —que asegura que lo lógico es inmunizarse por orden de edad— reconoce que en el caso de que hubiera que priorizar a algún grupo de gestantes, debería inmunizarse antes a quienes están ya en el segundo trimestre “porque es en el tercero cuando hay mayor riesgo de sufrir problemas si se contrae el coronavirus”. “Pero si no se trata de personas en riesgo, no hay porqué adelantarles la vacuna”, indica Obispo, quien anima a las embarazadas menores de 40 años a pedir cita “cuando el Sergas establezca esta posibilidad”, algo que probablemente suceda en la primera semana de julio. “Hay dudas en consulta o los centros de salud pero cada vez menos y las gestantes suelen optar por vacunarse”, sostiene Belén López.

¿Cuál de los fármacos disponibles es el más adecuado? Las recomendaciones de las distintas administraciones sanitarias y sociedades científicas es que las gestantes reciban solo las vacunas de ARN mensajero, es decir, las de Pfizer o Moderna. En parte porque los ensayos clínicos que se han realizado en este colectivo se hicieron con ellas y también porque tienen menos efectos adversos. “En estas simplemente estás recibiendo una proteína mientras que en las otras (AstraZeneca o Janssen) el vector es un virus y esto siempre hace que los efectos que pueden surgir al día siguiente, similares a los de un cuadro gripal, sean más intensos”, señala la ginecóloga Belén López.

¿Tienen las embarazadas más riesgo de sufrir complicaciones graves si se infectan de COVID? Los expertos recuerdan que sí y que el riesgo tanto para la madre como para el feto aumenta en el tercer trimestre —de ahí la importancia de vacunarse en el segundo—. “Se ha demostrado que las embarazadas presentan mayor riesgo de COVID grave, ingreso en UCI, ventilación mecánica y muerte que la población general aunque el riesgo absoluto permanece bajo”, señalan desde la Sociedad Española de Obstetricia, donde recuerdan que además pueden tener efectos adversos relacionados con la propia gestación como “el parto pretérmino o algunos riesgos neonatales derivados”.

¿Hay que evitar quedarse embarazada inmediatamente después de la vacunación? No, desde la SEGO aseguran que no “es necesario” esperar un tiempo determinado entre la inmunización y la búsqueda de un embarazo. La ficha técnica de estos fármacos revela que, en los estudios con animales, no se descubrió ningún efecto dañino vinculado a la reproducción.

¿Y si descubro que espero un hijo cuando ya he recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus? Los expertos aseguran que lo adecuado sería completar la pauta de vacunación, pero reconocen que es una decisión que debe tomar la futura madre una vez que se le informe de la situación en la que se encuentra.