Después de desatender reiteradamente las peticiones de Madrid y otras comunidades para hacerlo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que España exigirá una prueba PCR negativa o la vacunación completa a todos los ciudadanos que lleguen a España procedentes del Reino Unido. La medida comenzará a aplicarse dentro de 48 horas.

España es el único país de la Unión Europea que no impone ninguna medida preventiva —ni PCR, ni vacunación, ni cuarentena— a los viajeros procedentes del Reino Unido, donde la variante delta, más contagiosa, es ya la dominante.

Sánchez justificó su cambio de criterio por el hecho de que los datos que llegan del Reino Unido son preocupantes ya que tienen unos contagios “muy por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días”. En este sentido, el presidente dijo que hay que tomar alguna precaución adicional en nuestro país y precisó que lo anuncia para que los touroperadores y los turistas lo tengan en cuenta.

Sánchez reconoció que le “preocupa” el brote de Baleares por los viajes de fin de curso de los estudiantes de otros lugares de España. Pero matizó que es necesario ver el perfil de los contagiados, precisando que es gente joven, asintomática, no vacunada y que no suele necesitar hospitalización.

La rectificación del Gobierno de España, que no había impuesto medidas preventivas a los viajeros de Reino Unido —decisión criticada días atrás por la Unión Europea por su “incoherencia”—, llega cuando Alemania presiona en el seno de la UE para reforzar las restricciones contra la variante delta. Según informó ayer el diario The Times, Alemania intentará prohibir la entrada a la Unión Europea a los viajeros británicos, independientemente de que hayan recibido las dos dosis de la vacuna antiCOVID o no.

Según el periódico británico, la canciller alemana, Angela Merkel, quiere designar a Reino Unido como “país preocupante” por la extensión la variante delta. España, Portugal, Grecia, Chipre, y Malta se oponen a estos planes, según The Times, que asegura que el plan será debatido por altos funcionarios europeos y nacionales en el comité de respuesta a la crisis política integrada de la Unión Europea.

La canciller Angela Merkel tiene previsto reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson, la próxima semana en la residencia de verano de Johnson.

Por otra parte, los viajeros que lleguen a Portugal procedentes de Reino Unido están obligados desde ayer a guardar 14 días de cuarentena salvo que hayan completado la pauta de vacunación contra el COVID, según un aviso publicado el domingo por el Gobierno de António Costa. Reino Unido, aliado histórico de Portugal, se incorpora a una lista que incluye a Sudáfrica, Brasil, India y Nepal, aunque en el caso británico contempla una excepción para quienes tengan ya la pauta completa de vacunas y hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis.